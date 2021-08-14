Во Владимирской области 22 человека пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как уточнили в Управлении МВД России по Владимирской области, ДТП с автобусом и большегрузом произошло в четвертом часу ночи 14 августа.

На место происшествия выезжали подразделения МЧС, сотрудники Госавтоинспекции и бригады «скорой помощи».

Как выяснилось, авария случилась почти на границе с Подмосковьем — на 97 километре «Холмогор». Автобус марки «Неоплан» под управлением 51-летнего водителя, ехавшего со стороны Ярославля, врезался в попутную грузовую машину, за рулем которой находился 37-летний мужчина, следовавший перед автолайнером и перевозившую песок.

- По предварительной информации, около 03.15 автобус, следующий из Вологды в Москву и перевозящий 44 пассажира, двух водителей и экскурсовода совершил столкновение с полуприцепом «Тонар» большегруза «МАН», в результате чего 22 человека пострадали. Шести пострадавшим помощь оказана на месте, 16 доставлены в лечебное учреждение для оказания первой медицинской помощи, - сообщил с места ДТП начальник ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району Вадим Петров по состоянию на семь часов утра.

В 8.55 в областном главке полиции уточнили, что никто из людей, находившихся в автобусе и грузовой машине не погиб.

В ГУ МЧС России по Владимирской области добавили, что деблокировать из разбитых машин никого не пришлось.

Тем временем, наш источник в правоохранительных органах уточнил, что травмы у большинства пострадавших не тяжелые.

- По нашим сведениям, большинство из них уже отпустили на амбулаторное лечение, - рассказал собеседник в погонах.

Фото: УМВД России по Владимирской области

В Александровской ЦРБ официальных комментариев по поводу состояния людей получить возможным не представилось, однако наш источник среди врачей региона на правах анонимности уточнил сведения о людях, ехавших в автобусе.

- В этом автобусе ехали паломники из Вологды. В больницу были доставлены 14 человек, из их числа восемь человек были в итоге госпитализированы. Состояние их удовлетворительное — у всех диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы, тяжелых среди них нет, - рассказал доктор на правах анонимности.

Остальные пострадавшие действительно были отпущены по домам после оказания медицинской помощи.

В то же время в Вологодской епархии заявили, что данная группа паломников к ним отношения не имеет.

- На эти выходные ни одной выездной группы у меня нет, в том числе в Москву. Однако это могла быть группа любого нашего прихода, так как не все паломники централизованно проходят через нас, - рассказал руководитель отдела по паломничеству и православному туризму Вологодской епархии иподиакон Алексей Красиков, пообещав уточнить эту информацию.

Что касается движения транспорта на участке, где произошло ДТП, то в настоящее время оно не затруднено. Последствия аварии полностью ликвидированы дорожными службами.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В 11.40 руководитель отдела по паломничеству и православному туризму Вологодской епархии иподиакон Алексей Красиков сообщил «КП», что к православным паломникам ехавшие в автобусе граждане отношения не имеют.

- Как выяснилось, это действительно была группа из Вологды, но не паломническая, а обычная туристическая. И хотя в списке объектов их посещения действительно имеются некоторые объекты Русской православной церкви, но в целом паломниками их назвать нельзя, - рассказал иподиакон Алексей Красиков.

В самой турфирме от комментариев по этому поводу отказались.