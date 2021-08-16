Улыбышевские карьеры начали закапывать ради трассы М-12

.

О том, что знаменитые нелегальным, но любимым в народе пляжем песчаные карьеры в Улыбышево станут засыпать для строительства автобана М-12, стало известно еще весной, когда проектировщики выступали во Владимире с окончательным вариантом проекта. И вот на месте начала работать тяжелая техника.

Мутная вода

Согласно утвержденному плану, который долго не могли согласовать с местными жителями, трасса аккуратно обогнет все населенные пункты, но в итоге частично «ляжет» между рабочим и старым карьерами под Улыбышево. А еще в паре мест она «заедет» прямо на нынешнюю водную гладь, в связи с чем в госкомпании «Автодор», которая занимается строительством автобана, заявили, что придется карьеры частично засыпать.

И хотя это не было секретом, но судогодцы и владимирцы немало огорчились, когда увидели на берегах Улыбышевских карьеров тяжелую строительную технику, а в самой воде – известковую пыль.

Вообще официально купаться здесь, однако дикие пляжи на карьерах существуют давно. Правда, расположены они лишь в паре мест, а не по всему берегу. Так что же именно будут закапывать? В ГК «Автодор» поспешили успокоить местных жителей — никто не собирается уничтожать Улыбышевские карьеры, как фактически существующий водоем.

- Дорога будет проходить по краю одного карьера (действующего — Авт.) и по краю второго (там, где находятся пляжи — Авт.). Край действующего карьера, где идет разработка, планируется засыпать песком из этого же карьера. Воду будут «отжимать» от берега, постепенно делая насыпь. Край второго станут засыпать песком уже не из Улыбышево, - объяснила руководитель пресс-службы компании Татьяна Шадрина.

Два кусочка от карьеров

Другой наш источник в ГК «Автодор» уточнил, что вариант с полной засыпкой карьеров даже не рассматривался.

- Трасса нужна всем, но никто не собирается полностью закапывать карьеры — во-первых, это огромные деньги, особенно учитывая, что на строительство существуют определенные лимиты. Во-вторых, откуда взять столько песка, чтобы засыпать карьер, который разрабатывался несколько десятков лет? - говорит собеседник. - К тому же обширная пляжная зона, образовавшаяся на втором карьере, сохранится, ее тоже никто не станет полностью закапывать.

Согласно схеме строительства, у рабочего карьера «отрежут» верхушку, да и ту не полностью. А у старого карьера «заберут» самую нижнюю часть. По иронии судьбы, эта часть и есть одно из самых популярных мест отдыха жителей Владимира и Судогодского района, чем они, мягко говоря, недовольны с учетом того, что ни одного нормального пляжа с чистой водой во всей округе нет нигде, в том числе на Клязьме.

Таким образом, дорожники сделают то, что долгое время не удавалось МЧС — де-факто «закроют» популярный дикий пляж. Владимирцам остается только посочувствовать — изменению проект трассы М-12 уже не подлежит.

Кстати, на днях местные жители пожаловались, что после купания в Улыбышевских карьерах у одного из отдыхающих появилась некая красная сыпь. Многие связали это с засыпкой, однако строители трассы отвергли эти обвинения — по их словам, карьеры засыпают самым обычным «природным» песком без каких-то примесей.