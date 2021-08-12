Во Владимирскую область поступит больше 20 тысяч доз вакцины от Covid-19

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В последнее время суточная заболеваемость по коронавирусу во Владимирской области выровнялась и колеблется примерно на уровне 200 новых случаев в день. Медики и специалисты Роспотребнадзора говорят, что ситуация остается тяжелой. Если по России коэффициент распространения инфекции составляет 0,98, то во Владимирской области — 1.

- На сегодняшний день в больницах развернуто 1822 койки — 379 без подачи кислорода, 1265 - с подачей кислорода, 133 — инвазивные с аппаратами ИВЛ, 45 - неинвазивные, 27 процентов коек свободно. Радует, что число выписывающихся больше, чем тех, кто попадает в больницы, - подчеркнула Светлана Григорян, начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения.

Вместе с тем врачи отмечают, что в эту волну заболевание протекает тяжелее вне зависимости от возраста. Поражение легких может достигать больше 75 процентов, поэтому приходится переводить пациентов в реанимацию.

Единственный способ защитить себя — сделать прививку. На сегодняшний день недостатка вакцины в регионе нет. Развернуто 69 стационарных пунктов вакцинации, работает 21 мобильный пункт, также есть возможность сделать прививку сельским жителям на 106 ФАПах.

Сейчас в регионе есть три вида вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». Первую прививку сделали 237 138 жителей региона, вторую — 192 052 человека. План по вакцинации в области исполнен на 35,9 процента при среднем по стране - 56,2 процента.

- На этой неделе в область поступит больше 20 тысяч доз вакцины. Преимущественно, это «Спутник V» и «Спутник Лайт». Насколько наше население быстрее привьется, настолько быстро мы получим иммунологический барьер и увидим дальнейшее снижение распространения коронавирусной инфекции, - резюмировала Светлана Григорян.

К слову, в департаменте здравоохранения подчеркивают, что ревакцинация в области идет полным ходом. Вакцина в необходимом количестве есть во всех больницах.