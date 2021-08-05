Обещанного второго моста через Клязьму три года ждут. И даже дольше

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Несколько дней назад местные любители велосипедных прогулок пожаловались на плохое состояние действующего моста через Клязьму. Мы решили узнать, действительно ли его состояние оставляет желать лучшего, а заодно выяснить — когда же начнется строительство второго «перехода» через реку на территории Владимира.

«Рабочие» изъяны

На фотографиях, выставленных владимирцами на всеобщее обозрение в соцсетях, была запечатлена печальная картина проржавевших мостовых перил и «щербатые» заграждения, в которых зияли дыры — при желании в такую может провалиться, например, ребенок или даже зазевавшийся взрослый.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На месте оказалось, что найти эти изъяны не так легко — почти по всей длине моста через Клязьму ограждение действительно не новое, но вполне крепкое. «Выбоины» обнаружились лишь ближе к выезду со стороны Загородного, да и то лишь в одном месте. Это не отменяет того, что таких мест вообще не должно быть.

Взглянули мы и на мост снизу. Опоры явно ремонтировались не так давно, да и стоят на своих основаниях крепко. Лишь местами можно обнаружить сколы не бетоне, которые «погоды» не делают. Проще говоря — сооружение ветхим не выглядит, а несколько «рабочих» изъянов вполне возможно устранить и без всяких капитальных ремонтов.

Напомним — мост через Клязьму во Владимире открыли ровно 61 год назад — в сентябре 1960 года. Длина его пролетов составляет 315 метров.

- Последний капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия, включая деформационные швы, проводился в 2017 году с гарантией на три года, а глобальный ремонт с демонтажом пролетов здесь был произведен с 2001 по 2003 год, - рассказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам Карпиловича, в текущем году ремонт здесь не планируется, да в сущности и не требуется — у специалистов нареканий к его состоянию нет.

- Мост находится в нормативном состоянии, в этом году ожидается лишь текущий ремонт, - объяснил Александр Карпилович.

Мост по плану

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Куда любопытнее ситуация с мостом №2, который владимирцы, живущие в Загородном парке, просят уже более десяти лет. Все-таки сейчас это единственный путь попасть в город с южной части региона, не считая Мостостроевское направление. Но делать петлю по Южному объезду мало, кто хочет. А в итоге, на мост в Загородном ложится большая нагрузка, часто возникают пробки.

Еще в 2017 году тогдашний вице-губернатор Алексей Конышев во время приезда в регион тогдашнего министра транспорта Маскима Соколова рассказал, что областные власти действительно рассматривают некий «большой проект», и не исключено, что это будет именно строительство второго моста через Клязьму. Однако власть сменилась, а мост не появился.

Уже нынешний глава региона Владимир Сипягин в минувшем июне на пресс-конференции обмолвился, что «мосту №2» быть, но никакой конкретики не обозначил.

Однако из официального ответа регионального департамента транспорта, полученного редакцией накануне, явствует, что проблемой мостов во Владимире, обещанных областными властями, должны заниматься городские чиновники.

- Что касается второго моста, то по генеральному плану города он действительно должен быть построен в восточном районе (в Добром — Авт.), - говорит Александр Карпилович. - Он может появиться в районе Рахманова Перевоза, что неподалеку от Областной детской больницы.

Увы — о другой конкретике речи пока не ведется. В мэрии уточнили, что хотя мост и числится в генплане, но в реальности не существует ни его проекта, ни сроков возведения, ни даже приблизительной стоимости объекта со всей инфраструктурой. В мэрии обмолвились, что таких призрачных проектов, как второй мост через Клязьму, во Владимире много: Северный обход Владимира, а также обход исторического ядра, а точнее — гипотетическая автомобильная дорога, которая когда-нибудь появится вдоль железнодорожных путей. Все эти объекты крайне важны для разгрузки областного центра, но обещанного, как известно, три года ждут. А в данном случае даже дольше.