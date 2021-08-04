Ревакцинация во Владимире началась, но не везде

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошлой неделе во Владимирскую область впервые пришла вакцина «Спутник Лайт», которая предназначена для тех, кто переболел коронавирусом, или для тех, кто сделал прививку шесть месяцев назад.

Всего в регион привезли 6524 дозы. Это, конечно, не очень много. Но учитывая, что многие еще не сделали даже первую прививку, должно хватить на первое время.

В департаменте здравоохранения говорят, что «Спутник Лайт» распределили по всем поликлиникам. Мы решили проверить, насколько реальна ревакцинация в областном центре, и обзвонили поликлиники города.

Оказалось, что «набор желающих» ведется всего в двух больницах! Не отказали в 7-й поликлинике, там подтвердили, что вакцина им поступила, а в автоприборской предложили записать на 27 сентября. Правда, уточнили, что не знают, какую вакцину будут колоть.

В первой поликлинике заявили, что не получали распоряжения о проведении ревакцинации, во второй этот вопрос решат «в верхах» в ближайшие два дня, в железнодорожной больнице сейчас идет только вакцинация. Ни в одной не предложили записать в лист ожидания!

- Вообще это очень странная ситуация, потому что во Владимирской области официально стартовала ревакцинация. И вам не вправе отказать в ней. Как минимум, должны предложить поставить в лист ожидания! Если в записи отказывают, то необходимо обратиться к заведующему поликлиникой или главному врачу, - подчеркивают в облздраве.

В ведомстве пообещали провести разъяснительную работу с поликлиниками, чтобы таких прецедентов больше не возникало.

КОНКРЕТНО

«Спутник Лайт» – это однокомпонентная вакцина, основанная на одном векторе – штамме человеческого аденовируса. Она создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. По данным производителя, иммунный ответ формируется на 28-й день после прививки.

Привиться этой вакциной могут переболевшие в возрасте от 18 до 60 лет, а также те, кто уже привился. При этом решение о том, какую именно получить вакцину, определяет лечащий врач в зависимости от анамнеза и на основании осмотра.

К слову, для повторной вакцинации подходят и другие вакцины: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Правда, снова придется сделать два укола.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На 3 августа во Владимире первым компонентом вакцины от коронавируса привито 63333 человека. Оба компонента вакцины получили 46040 жителей города. Очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 4683 человек.