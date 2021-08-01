Жительницам Владимира помогут обрести «Счастье в декрете»

Бал современных диснеевских принцесс.

В наше время много внимания уделяется помощи малообеспеченным семьям, оказывается помощь родителям, которые воспитывают детей-инвалидов. Но ведь поддержка нужна не только им, но и обычным женщинам, которые только стали матерями. Об этом подумали несколько жительниц Владимира и решили создать общественную организацию «Мамина радость».

Познать ребенка через игру

- Официально наш центр поддержки существует с 2016 года, хотя до этого мы работали еще года полтора — помогали мамам в вопросах грудного вскармливания, слингоношения, просто поддерживали в непростой и новый для них период. Все это было построено на альтруизме, - вспоминает Любовь Курненкова, председатель центра поддержки «Мамина радость».

После пройденного обучения организация получила свой первый грант на проект «Играя, становимся сильнее». Он был направлен на помощь детям с ограниченными возможностями, из малообеспеченных, многодетных семей. Реабилитация проходила с участием лошадей. Детей привозили на конюшню, где они знакомились с животными, ухаживали за ними, катались верхом.

Детские занятия Живая игра.

- В рамках этого же гранта мы проводили занятия в «мягкой школе», которую привезла к нам в город нейропсихолог Светлана Рыбакова. Ребенок приходит с родителями, и они начинают играть. Прочувствовать границы себя и других крайне важно, ведь есть дети, которые вообще не дают себя трогать, а есть те, кто готов обниматься со всеми. Важно понять и услышать своего ребенка, - объясняет Любовь Курненкова. - Проект пользовался большой популярностью, и мы получили много хороших отзывов.

Декрет. Перезагрузка

В прошлом году «Мамина радость» выиграла большой президентский грант, который призван помочь мамам освоиться в декрете. Его так и назвали «Декрет. Перезагрузка». Все мероприятия для участниц абсолютно бесплатные.

В рамках проекта открыта «Школа материнства» - это 80 лекций на тему беременности и родов, послеродового восстановления. Важно отметить, что все специалисты — волонтеры, которые приходят по зову души.

Семинар по оказании помощи.

Занятия проводят реабилитолог и гидрореабилитолог, медсестра послеродового отделения, неонатолог, консультант по грудному вскармливанию, слингоношению, детский массажист.

- Для тех, кто уже родил, у нас есть марафон «Счастливая мама», в рамках которого проходит послеродовое восстановление (специальная гимнастика, которая помогает восстановить внутренние органы - Авт.), вокальная терапия с помощью которой снимается напряжение, танцевальная терапия, арт-терапия, психологическая поддержка — общегрупповые и индивидуальные тренинги. Мамам очень важно с кем-то делиться своими проблемами и переживаниями, но сессия с психологом не всем по карману, и многие пускают ситуацию на самотек. Отсюда — послеродовая депрессия и эмоциональное выгорание, - говорит Любовь Курненкова.

Зачастую мамы в декрете переживают, что не могут посещать занятия, потому что не с кем оставить ребенка. Этой проблемы в центре не существуют. Сюда не просто можно, но и нужно приходить с малышами. В «Маминой радости» есть все необходимое: люльки, укачивающие шезлонги, кресла, игрушки, холодильник, микроволновая печь, где можно погреть обед.

«Счастье в декрете»

Еще одним проектом-продолжением стал проект «Счастье в декрете». Организаторы расширили программу для будущих родителей и добавили туда аквааэробику, блок «Школа чутких родителей», направленный на развитие критического мышления и чуткости у мамы.

- В наше время идет большой поток информации для родителей. И очень много ресурсов и энергии мама тратит на то, чтобы понять, нужно ли это ее ребенку или нет. Наша задача в рамках этой школы - развить интуицию. Для этого мы будем проводить занятия для мам с малышами по немецкой системе PEKiP. Есть ведущая, которая рассказывает, как можно поиграть с детьми. И каждый родитель играет с ребенком в своем темпе. Он должен наблюдать, что ему нравится, а что нет. Хочет он сменить игру или вообще хочет сейчас спать. То есть родитель должен замедлиться и понять желания своего ребенка, - объясняет руководитель «Маминой радости».

Мастер-класс по валянию из шерсти.

Кроме того, в расширенной версии проекта начнет работать «Школа финансовой грамотности». Специалист подскажет родителям, на какие выплаты и пособия они могут претендовать.

Ковидный проект

В прошлом году Фонд президентских грантов объявил дополнительный конкурс во время пандемии. Мама-волонтер Мария Николаева, которая работает реабилитологом с детьми с ДЦП, с проблемами опорно-двигательного аппарата, предложила проект «Мамина опора».

- Специалисты выезжают на дом к детям с глубоким поражением, которые не ходят, изредка ползают. Таких семей у нас в городе много — больше 45, - говорит Любовь Курненкова. - Для ребенка проходят занятия по адаптивно-физической культуре и массаж. С родителям тоже проводят укрепляющую гимнастику, поскольку им приходится носить детей на себе, и тоже делают расслабляющий массаж. Многие мамы во время проекта даже плакали, настолько у них все было зажато.

Кроме того, родителям оказывают психологическую помощь в формате общегрупповых и индивидуальных тренингов. Конечно, говорить откровенно с незнакомым человеком, соглашаются не все. Но те, кто проходит такие тренинги, говорят о видимых изменениях.

Фестиваль "Мамафест".

Также специалисты будут выезжать с этим проектом в область: Гусь-Хрустальный, Ковров и Суздаль. Там они окажут помощь семи семьям.

- Помимо этого Мария разработала курс «Мама-реабилитолог». Это онлайн-лекции, где родители проходят обучение. Они смогут сами делать своим детям элементарный массаж, поскольку пропускать его нельзя, иначе будет откат. Хорошая реабилитация для таких детей стоит 150-180 тысяч рублей, и родители каждый год вынуждены искать такие средства, - говорит Любовь.

Курс предполагает даже изучение анатомии. После каждого тематического блока идет закрепление в виде теста. Следующий блок откроется для изучения только тогда, когда родитель действительно усвоит и закрепит информацию.

- Во время пандемии центр в Пиганово закрылся, и детям, которым нужна была реабилитация, некуда было ехать. Поэтому эти занятия оказались настоящим спасением. Родители очень благодарили нас за этот проект. Он дал невероятные результаты: некоторые дети поползли и даже пошли, - резюмировала Любовь Курненкова. - Поэтому проект обязательно получит свое продолжение.

Мечтаем о новом доме

Занятия в центре «Мамина радость» проводятся почти каждый день. Прийти на них может любой желающий, главное заранее записаться.

У организаторов много планов и проектов на будущее. Но они признаются, что места не хватает. Сейчас «Мамина радость» занимает несколько комнат на втором этаже в здании «Молодежного центра», но желающих так много, что все уже с трудом помещаются.

- Конечно, нам очень хочется иметь свое большое помещение. Второй этаж не очень удобен мамам с колясками, а маломобильные люди вообще не могут к нам попасть, и это огорчает. Но сейчас у городской администрации пока нет такого помещения, которое бы нам нравилось. Но мы верим, что когда-нибудь оно появится, и к нам смогут приходить еще больше людей, - резюмировала Любовь Курненкова.

КОНКРЕТНО

Центр «Мамина радость» находится по адресу: город Владимир, улица Михайловская, дом 24, 2 этаж.

Записаться на занятия можно в группе центра ВКонтакте - https://vk.com/mam33.

Материал подготовлен при поддержке АНО "Дом НКО Владимирской области".