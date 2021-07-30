Во Владимирской области циркулирует штамм коронавируса «дельта»

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Власти Владимирской области заявляют, что ситуация с коронавирусом в регионе остается тяжелой, но стабильной. И хотя коэффициент распространения немного снизился, врачи говорят, что радоваться еще рано.

На сегодняшний день в регионе развернуто 1845 коек для больных Covid-19, из них без подачи кислорода — 402 койки, с подачей кислорода — 1265, с аппаратами ИВЛ — 178. Свободными остаются 16 процентов коек.

- Выписанных стало больше, чем заболевших. 138 человек выписали, а поступило в больницы 134 жителя региона. Это говорит о пусть пока и не явной, но положительной динамике, - отметила Светлана Григорян, начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения.

Пенсионеры снова под угрозой

При этом в Роспотребнадзоре прямо говорят, что не будут смотреть в сторону Москвы, где ситуация уже стабилизировалась. По мнению представителей ведомства, столице помогли жесткие ограничения и массовая вакцинация.

- В последние две недели мы регистрируем замедление темпов прироста, но по показателям заболеваемости пока явной положительной динамики нет. Ежедневная суточная цифра заболевших — больше 200 человек, - подчеркнула Марина Колтунова, официальный представитель областного управления Роспотребнадзора. - И, конечно, речи об отмене ограничений идти не может. Ни на какую Москву мы смотреть не будем. Сейчас в области циркулирует штамм «дельта». Он более заразный, сокращается инкубационный период.

В зоне риска снова оказались пенсионеры, они составляют 21,3 от числа всех заболевших.

Новая вакцина для переболевших и сделавших прививку

Чиновники продолжают звать на вакцинацию. Только благодаря ей можно ожидать, что в регионе когда-нибудь ослабят ограничения.

Сейчас в регионе открыто 56 стационарных пунктов вакцинации, работают 20 мобильных бригад, также прививку можно сделать в фельдшерско-акушерских пунктах.

На сегодняшний день первую прививку уже сделали более 204 тысяч человек, оба компонента получили более 154 тысяч жителей. По плану необходимо привить более 656 тысяч человек. Пока во Владимирской области темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Регион — в числе отстающих (третий с конца среди всех субъектов РФ!).

На днях в регион впервые поступило 6524 дозы вакцины «Спутник Лайт». Вакцина предназначена для переболевших коронавирусом в возрасте 18-60 лет и для тех, кто ранее уже сделал прививку.

- Для повторной прививки можно использовать любую вакцину. Ее по индивидуальным показаниям должен подобрать врач. То же самое касается и первой прививки, - подчеркнула Светлана Григорян.

Правда, на практике это оказывается неосуществимым. Врач вколет ту вакцину, которая есть в наличии, и ни о каком индивидуальном подборе на местах и речи не идет.

КСТАТИ

Роспотребнадзор провел опрос среди заболевших. Больше 37 процентов опрошенных считают, что они заразились в общественных местах — кафе, фитнес-центрах, гостиницах. Еще 4,4 процента не знают, где могли подцепить коронавирус. Маски носят только 51,9 процентов опрошенных.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За прошлую неделю в области составлен 31 протокол на тех, кто не загрузил результат ПЦР-теста на госуслуги по возвращении из отпуска.

Штрафы составили 195 тысяч рублей.

А КАК У НИХ

Если смотреть по статистике заболеваемости на наших соседей по ЦФО, то приходится констатировать, что соседним областям повезло больше: в Костромской области – 137 заболевших, в Калужской — 139, в Ярославской -196, в Рязанской — 132, в Ивановской — 114, в Тульской — 144.