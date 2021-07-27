На владимирских АЗС бензин «добрался» до 50 рублей за литр

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О том, что у нас и без того стоимость горючего запредельно высока, не говорил только ленивый владимирский водитель. Однако многие где-то в душе надеялись, что топливо все-таки не перевалит за психологическую отметку в 50 рублей за литр. Но не тут-то было.

Виноват топливный кризис

Первыми тревогу забили водители из Муромского района, которые на одной из местных заправок, принадлежащих очень известной топливной компании, обнаружили резкое изменение цифр в ценнике.

- АИ-95 «Евро» неделю назад стоил здесь 48,5 рублей, а теперь продается по 51,4 рубля за литр! АИ-92 вместо 46 рублей стоит уже 49, да и солярка за 50. Куда это годится? - возмутился автолюбитель Павел. - Я не говорю про другие, более дорогие марки — там вообще цена «поднебесная».

Выяснилось, что топливо выросло в цене не только здесь. Другие не менее известные бренды тоже «приподняли» ценники, но не так критично: АИ-95 «Евро» (самый обычный вариант девяносто пятого) почти везде подскочил с 48 до 49 рублей, АИ-92 — с 44-45 до 46-47 рублей, где-то чуть выше. А вот дизель почти везде перевалил за 50 рублей.

Впрочем, более мелкие заправки если и подняли ценники, то не так заметно — местные АЗС пока в большинстве своем «держат» старую стоимость, и если она подросла, то не столь заметно.

Как выяснилось, это не заговор отдельно взятых топливных дельцов Владимирской области, а общая тенденция.

- Рост цен в регионе связан с топливным кризисом в России и имеет две причины. Первая — разница между ценой на экспорт и ценой внутри страны на топливо составляет порядка 10 тысяч рублей за тонну, или 10 рублей за килограмм. Таким образом, грузить бензин на экспорт выгоднее. Вторая причина — стране просто невыгодно производить у себя бензин, - говорит президент Владимирской областной топливной ассоциации Рустам Вишняков.

По словам нашего эксперта, когда в стране повысился налог на добычу полезных ископаемых, которым облагается добыча, в том числе, и нефти, цена на «черное золото» внутри России выросла почти до уровня мирового рынка. И тут наши заводы оказались банально не конкурентоспособны в силу технического отставания. К примеру, если из тонны нефти в Европе делают 900-950 килограммов нефтепродукта, то у нас получается только 700, остальное — отходы. В итоге внутри страны производство топлива становится невыгодным и производится в ограниченных количествах по высокой цене.

Подарок к Новому году

Как говорит Рустам Вишняков, Владимирской области еще «повезло».

- Наша ситуация нормальная — центр России берегут. А на Дальнем Востоке и на Алтае просто нет топлива, - объясняет глава топливной ассоциации.

Что касается столь резкого взлета цен на владимирских заправках конкретно за последнюю неделю, то тут эксперт полагает, что и до нас начинает добираться та же нехватка бензина.

- На прошлой неделе топливо на бирже практически невозможно было купить. Более того — заводы задерживают отгрузку. Они должны отгружать топливо в течение месяца с момента предоплаты, но задерживают до 40-45 дней — олигархи банально пользуются деньгами малого бизнеса, - возмущается Вишняков.

Впрочем, водителям не стоит заранее впадать в уныние. По словам эксперта, уже в ближайшее время есть вероятность, что скоро цены не только могут перестать расти, но даже, возможно, немного снизятся.

- Сейчас правительство разрабатывает соответствующие меры. Думаю, что уже с Нового года власти придумают, как компенсировать нефтеперерабатывающим заводам убытки. Кроме того, цены на нефть стали немного падать в связи с решением ОПЕК об увеличении производства нефти в мире, - говорит Рустам Вишняков. - В связи с этим предприятиям становится выгоднее производить топливо.

Скорее всего, АИ-92 «повиснет» на отметке в 48 рублей, а дизель и АИ-95 могут остаться где-то в районе 50 рублей за литр. Хотя не исключено, что снижение в пределах рубля-полутора все же произойдет. В любом случае пока владимирским автолюбителям волей-неволей придется платить по 50 рублей за литр и больше.