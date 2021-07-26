Владимирский общепит жалуется на проверки от «белого» дома

. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как заявили нам в областной Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области, в ночь с субботы на воскресенье во Владимире по предприятиям общественного питания прошёл рейд проверок департамента предпринимательства совместно с сотрудниками Росгвардии.

- При этом проверки департаментом проводились, несмотря на то, что на территории РФ действует мораторий на проверки МСП, - рассказали в Ассоциации. - По объяснениям представителя департамента предпринимательства, это не проверки, а случайный рейд. При этом «случайно» в этот вечер проверки прошли в заведениях «Чито-Грито», «Пшеничный кот», ZZZED, «Хинкальный дом», «Пятница» и других. В процессе проверок сотрудники Департамента вели себя нарочито агрессивно по отношению к работникам предприятий, предъявляли чрезмерные и непрофессиональные требования к организации работы наших предприятий, противоречащие принятым нормативным актам Владимирской области.

В частности, со слова предпринимателей, в заведениях требовали выключить фоновую музыку, приравнивая ее к развлекательной программе, оставляя посетителей в таком случае в тишине. Кроме того, проверяющие требовали предоставить журнал привитых сотрудников от COVID-19, а также наличие в смене 80% привитых, хотя такое, согласно указу губернатора, возможно требовать лишь с середины сентября.

Запись с видеокамер от 24 июля, предоставленная Ассоциацией отельеров и рестораторов Владимирской области.

- В завершение проверок проверяющие предупредили, что со следующей недели рейды продолжатся совместно с Роспотребнадзором, рассказали нам в Ассоциации. - Данные события воспринимаются объединённой сферой услуг как сведение счетов вице-губернатора Александра Ремиги и подчиненным ему департаментом предпринимательства за несогласие нашей отрасли с чрезмерными требованиями отменённого указа №106. Мы оставляем за собой право обратится в прокуратуру и Законодательное собрание области для оценки деятельности работы всего экономического блока администрации области.

Напомним, что 12 июля указом губернатора были введены ограничения для посещений жителями Владимирской области заведений, представляющих сферу услуг. Посещать кафе, рестораны, бары, фитнес-центры, кинотеатры, спортивные и детские центры с этого момента могли только люди, имеющие на руках сертификат о вакцинации или свежий ПЦР-тест (сделанный в течение последних трех дней). Эти правила вызвали горячее возмущение у бизнеса. Власти региона, чтобы смягчить негодование согласились пообщаться. Первый вице-губернатор Александр Ремига в течение двух дней встречался с представителями фитнес-центров и индустрии развлечений. Но общепит хотел общаться лишь с главой региона. И Владимир Сипягин, вернувшись из Казани, согласился на встречу, на которой объявил, что со сферы услуг и общепита снимаются все ранее установленные ограничения.

Казалось бы, инцидент исчерпан, однако, как выяснилось, не до конца. К сожалению, оперативно получить информацию от администрации региона пока не удалось.