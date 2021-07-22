Женщина родила в карете «скорой помощи» по дороге из Гороховца в Муром

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Накануне в соцсетях региона начала «гулять» невероятная история о том, как фельдшеры «скорой помощи» приняли роды на скорости в 130 километров в час, когда везли беременную женщину из одного города в другой. Речь шла о дороге из Гороховца в Муром. Анонимный автор не называл никаких имен, зато сообщил, что в итоге с женщиной и ее новорожденным сыном все в порядке.

В Гороховецкой ЦРБ прямо заявили, что комментировать этот случай не станут, в то время как в департаменте здравоохранения Владимирской области вовсе развели руками, сообщив, что впервые слышат о такой истории.

Однако главный врач Муромского родильного дома Константин Овчинников подтвердил, что все случившиеся — не вымысел. По крайней мере, не является вымыслом большая часть того, о чем писал неизвестный автор, призывавший наградить фельдшеров.

- Действительно, гороховецкая «скорая помощь» привезла к нам женщину, которая родила по дороге. Однако роды принимали все же не на скорости — в подобных ситуациях обычно останавливаются, а затем уже после родов продолжают движение, - рассказал доктор Овчинников.

По словам опытного главврача, в данном случае произошло событие, которое можно назвать если не «один на миллион», то уж точно большой редкостью.

- Мы спрашивали эту женщину, как так получилось? Предполагали, что она долго ждала «скорую помощь». Однако молодая мама объяснила, что «скорая» приехала к ней буквально через пять минут после вызова, и ее тут же повезли к нам, - рассказывает Константин Овчинников. - Но тут произошли так называемые стремительные роды: скажем так, от начала схваток до самих родов прошло всего 50 минут, хотя обычно этот период длится около 10 часов. Естественно, что фельдшеры не могли предполагать, что не успеют ее довезти. Подобные ситуации происходят редко - приблизительно один раз на тысячу случаев.

К счастью, эта история имела счастливый конец: герои-фельдшеры, принявшие роды по пути, благополучно доставили маму и ребенка в Муромский родильный дом, где ей тут же оказали всю необходимую помощь, а уже сейчас, по словам главврача, женщину и малыша выписали, и они спокойно уехали домой.

- Такие ситуации, когда роды случаются в машине, происходят у нас не чаще раза в год — один случай на 1350 родов, а иной раз еще реже, - заключил доктор Овчинников.

Во всей произошедшей истории остается лишь один, давно наболевший вопрос – почему в Гороховце, равно как и во многих других районных центрах Владимирской области нет своего родильного отделения? Да, чиновники всегда скажут об оптимизации, но с точки зрения здравого смысла, это неправильно, что хотя бы на уровне райцентра нет хотя бы небольшого родительного отделения. По словам акушеров, из того же Гороховца рожениц приходится возить или в Муром, или в Ковров, а жители, скажем, Петушков, обязаны добираться до Владимира. По словам врачей, в крайнем случае, роды могут принять в любой больнице, но все-таки, как правило, медработники направляют будущих мам в ближайший родильный дом. Так что если родильные отделения, которые раньше существовали почти при любом ФАПе, так и не будут открываться, подобные истории со временем могут стать обычным явлением.