Рпенский проезд могут не успеть построить в срок

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Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ринат Шаниязов рассказал депутатам Заксобрания, как в области движется плановый ремонт дорог. В этом году на эту сферу выделили значительную сумму – более 6,7 миллиарда рублей. Основная часть денег пойдет на дороги регионального значения – 3,6 миллиарда, а на муниципальные дороги – 3,1 миллиарда. Запланированы и два масштабных проекта: строительство моста над рекой Березка в Камешковском районе за 27 миллионов рублей и строительство Рпенского проезда во Владимире (тут речь идет о миллиардах).

Но осваивают средства пока медленно. Причем с ремонтом и восстановлением региональных дорог дело обстоит лучше. Общий бюджет освоен на 50%. 650 миллионов рублей, выделенные по программе «Безопасные и качественные дороги» освоены на 70%, а вот 469 миллионов, что идут на ремонт региональных дорог освоены лишь на 12%. А вот с муниципальными дорогами ситуация печальнее: из всех средств освоено всего 8% из 333 миллионов. Есть опасения, что выполнить запланированные по Рпенскому проезду работы тоже не успеют в срок: из 926 миллионов освоено 65 миллионов – 5%.

- По Рпенскому проезду есть опасения. В этом году впервые выделили такой объем финансирования на муниципальные дороги, первый опыт для подрядчиков и заказчиков. Но строительный сезон только набирает обороты, надеюсь, темпы вырастут, и мы успеем, - отметил Ринат Шаниязов.

По словам главного дорожника области, семь муниципалитетов, включая Владимир и Радужный, подставила строительная компания «АСТ». С ней расторгают контракты на ремонт дорог все заключившие их муниципалитеты, в некоторых работу передадут подрядчику, которые занял второе место на аукционе, в других придется проводить новую расторговку.

- Директора мы вызывали, он объяснил, что не рассчитал физические силы компании, плюс не был закуплен материал, а кроме того, произошло большое падение цены на торгах. Но все запланированные работы выполнят в этом году, – пообещал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства.

А вот у ГУП «ДСУ-3», несмотря на слухи о скором банкротстве, дела, по заверению чиновников, идут неплохо. Компания, участвовавшая в 126 аукционах, победило в 92 и выиграла более трех миллиардов.

- Все контракты выполняются в плановом режиме. Некоторые задержки возникли, поскольку РЖД не давало вагонов доставить щебенку, но сейчас вагоны появились, будут поставки. Беспокоиться не стоит, у ГУП «ДСУ-3» большой пакет контрактов, компания работает в качестве подрядчика, работы ведутся. Банкротство ей не грозит, - заверил Ринат Шаниязов.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Владимирцы жалуются на пробки на дорогах

Центр управления регионом по Владимирской области проанализировал обращения жителей в соцсетях по теме транспорта и дорог. Кстати, эта тема неизменно входит в топ-3 лидеров по количеству жалоб, наряду со здравоохранением и ЖКХ. Одна из болевых точек, на которые указывают владимирцы, — пробки на городских магистралях. Как уверяют чиновники, разгрузить дороги в областном центре поможет Рпенский проезд. По информации официального сообщества национального проекта «Безопасные качественные дороги», Рпенский проезд прокладывается по сложной местности. Слабые несущие грунты требуют, чтобы новая дорога на всем протяжении опиралась на сваи. Среди главных дел на 2021 год - завершить строительство опор и необходимые работы для возведения моста через Рпень. Длина путепровода - 185 м, ширина - 23 м. Проезжая часть будет состоять из двух полос в каждое направление. Кроме того, будет организована удобная зона для пешеходов и велосипедистов.