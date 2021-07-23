Во Владимирской области изучат достопримечательности на удобство для автотуристов

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Во Владимирской области часто говорят о развитии туризма и увеличении турпотока. Не удивительно – чем больше туристов, тем больше доходов в бюджете. Однако по факту, в 33 регионе туризм сконцентрирован на больших группах приезжих и практически отсутствует для тех, кто приезжает к нам в область на своем транспорте.

- В итоге, семья, приехавшая в условный Суздаль, даже не знает, что в 10 километрах от них есть село Кистыш, где находится родовое имение Суворовых. То есть мождно воочию посмотреть на то место, где жил наш великий полководец Александр Суворов, - говорит руководитель региональной общественной организации «Народный контроль» Алексей Смирнов. - Шикарное место, шикарный воздух. Однако знают о нем единицы.

Собственно говоря, из желания что-то изменить в туристической сфере и родился проект «Народного контроля». По словам Алексея Смирнова, он понимает, что он любитель, а не профессионал, и не пытается занять место Владимиро-Суздальского музейного заповедника или других представителей туристической сферы.

- Я часто с семьей езжу по стране на своем автомобиле. И смотрю на туризм с этой, практической стороны. Мне хочется понимать не только, какие достопримечательности есть, но и какая сопутствующая инфраструктура находится рядом с памятниками: заправки, кафе, туалеты и так далее, - объясняет Алексей Смирнов.

До конца года общественники планируют посетить двенадцать территорий региона, изучить малоизвестные туристические маршруты, дать им оценку, выявить недочеты, а затем передать все собранные сведения в туристический информационный центр Владимирской области.

- Дальше уже много будет зависеть от чиновников, - говорит Алексей Смирнов. – Мы надеемся, что они учтут наши советы и пожелания и исправят их. Однако за них мы этого обещать не можем.

А вот что точно должно появиться – так это создание новых туристических маршрутов, которые уже обещали добавить на карту региона в региональном туристическом информационном центре.

Алексей Смирнов и Владимир Балабанов подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Алексей СУХОВ

- Мы и сами занимаемся выявлением новых турмаршрутов, неизвестных метс, интересных туристу, - рассказал директор туристического информационного центра Владимирской области Владимир Балабанов. – Так что задачи у нас общие. Поэтому мы и подписываем соглашение с «Народным контролем» и будем с ними сотрудничать.

Окончательные итоги своих рейдов по Владимирской области представители «Народного контроля» обещают озвучить через год.