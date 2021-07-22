Во Владимирской области не появится военно-патриотический лагерь «Авангард»

Построить военно-патриотический лагерь "Авангард" планировали на базе лагеря "Олимп". Фото: Валерия ПРОНИНА

Центральным вопросом очередного заседания ЗС стал бюджет региона. В областной администрации подвели основные итоги первого полугодия, которые осторожно назвали достаточно оптимистичными. И отталкиваясь от них, скорректировали показатели социально-экономического развития. Благодаря этому в бюджет добавили почти два миллиарда – 1 миллиард 960 миллионов рублей, которые и нужно было распределить. Деньги планировали направить на две основные цели – укрепление материально-технической базы различных учреждений региона, в первую очередь, социальных и на борьбу с коронавирусом, в том числе закупку лекарств и выплаты медикам. При этом объем дефицита в областном бюджете не меняется.

Патриотическое воспитание отложили

Но при распределении дополнительных средств у депутатов и администрации возникло несколько разногласий. В частности, областные парламентарии отказались выделять 114 миллионов рублей на патриотический лагерь «Авангард», который планируется финансировать через некоммерческую организацию. Этот проект вызвал неодобрение у региональной Счетной палаты: аудиторы посчитали, что здесь есть высокий риск коррупции и неэффективного расходования 114 с половиной миллионов рублей. Большая часть депутатов тоже решила, что неразумно тратить так деньги, а лучше направить эти же средства на обеспечение комфортной городской среды, точнее – на ремонт дворов в разных муниципалитетах. Кстати, военно-патриотический лагерь «Авангард» пока не существует даже на бумаге, его только планировали создать сначала на базе ДОСААФ, а потом - на базе лагеря «Олимп».

- В «Олимпе и так много проблем. Бассейн, который должны были достроить по нацпроекту, не доделан, крыша протекает, много вопросов вообще к их деятельности. Вложение 114,5 миллионов рублей в создание «Авангарда» на базе «Олимпа» не только нецелесообразно, оно выходит за определенные рамки, - отметил вице-спикер ЗС Дмитрий Рожков.

При этом в стране создано уже 24 лагеря «Авангард» в разных регионах, еще 38 планируются. Конкретно во Владимирской области он должен появиться до декабря этого года. Но депутаты, хотя и не спорят, что патриотическое воспитание необходимо, посчитали, что с этим вопросом вполне можно подождать до следующего года, а там уже спокойно запланировать в областном бюджете необходимые расходы. Спешить областные парламентарии не хотят и потому, что нет проработанных документов по созданию лагеря, а также нормативной базы. И считают, что сначала нужно заняться ими.

- На патриотическое воспитание деньги мы найдем в основном бюджете 2022 года, – заявил депутат Сергей Бирюков.

9 миллионов на культуру

Также дополнительные девять миллионов депутаты предлагают выделить девяти учреждениям культуры, сняв эти средства с обслуживания госдолга – ожидается, что на его обслуживании удастся хорошо сэкономить. Правда, такой вариант не одобрил губернатор. Но депутаты все равно проголосовали «за».

Не согласились депутаты и изменить порядок распределения субсидий муниципалитетам, направленным на расселение владимирцев из аварийных домов. Чиновники хотели вносить изменения в принятый закон постановлением губернатора без согласования с ЗС: мол, это сократит сроки ожидания новых квартир. Но это опять вызвало замечания счетной палаты, которая посчитала, что в этом случае слабеет контроль за расходами, а получатели других субсидий оказываются в неравном положении. Зато в Заксобрании пообещали собираться внепланово, по первому зову чиновников, чтобы помогать жителям.