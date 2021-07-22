Во Владимирской области спортсменам за выдающиеся заслуги будут выдавать бесплатно землю

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, что как-то надо премировать владимирских спортсменов, если мы хотим их удержать, в спортивном сообществе 33 региона говорят давно. Однако больших денег во Владимирской области не водится. Соперничать с условными Москвой, Санкт-Петербургом и Ханты-Мансийским автономным округом Владимир точно не может. В итоге в Заксобрании региона нашли другой путь для поддержки.

Чтобы не переманивали

На последнем заседании Законодательного собрания Владимирской области было предложено премировать выдающихся спортсменов региона бесплатными земельными участками.

С идеей такой формы премирования к депутатам ЗС вышли представители владимирской мэрии. Их понять не сложно – в школе есть две гимнастические школы, представители которых регулярно претендуют на победы на чемпионатах Мира, Европы или Олимпийских играх. Вот сейчас от Владимира на Олимпиаду в Токио едут двое владимирских воспитанников – Ангелина Шкатова (художественная гимнастика) и Александр Карцев (спортивная гимнастика). А еще есть двое спортсменов, выступающих за Владимирскую область по параллельному зачету – Артур Далалоян и Ангелина Мельникова. В общем, в случае успеха, их надо как-то премировать. Так что земля была бы хорошим подспорьем.

- Любой человек мечтает о своей земле. Построить дом, посадить дерево, воспитать детей. Я считаю, что какие-то существенные меры поддержки наших спортсменов на региональном уровне обязательно должны быть. Нам надо позаботиться о том, чтобы наших перспективных ребят не переманивали и не перекупали другие регионы, - отметил Виталий Иванчук, директор Владимирской школы спортивной гимнастики Олимпийского резерва имени Н.Г. Толкачева.

«В спорте большие зарплаты лишь в футболе»

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Законопроект нашел положительный отклик и у самих спортсменов.

- Бытует мнение, что спортсмены получают огромные гонорары. И в основном это мнение сформировано за счет футбола, потому что в футболе платятся огромные деньги. В спортивной гимнастике таких гонораров нет, но это тоже тяжелый вид спорта, которым необходимо заниматься с детства, уделять много времени и сил. Законопроект я считаю правильным. Это придаст мотивацию молодым спортсменам стараться. Если законопроект рассмотрят, то это будет очень хороший толчок для нашего спорта, - подчеркнул серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, гимнаст Николай Куксенков.

Земля будет предоставляться бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства обладателям званий: чемпион Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы, «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Мастер спорта СССР международного класса», «Мастер спорта России международного класса», входившим в состав сборных команд СССР либо входившим или входящим в состав сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта, их тренерам, имеющим звания «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России». При этом предусмотрено условие: постоянное проживание на территории Владимирской области не менее трех лет. Всего потенциальных получателей земельных участков во Владимирской области - около 40 человек.

Уже в ходе заседания часть депутатов была активно против данного решения. По их мнению, если начать выделять спортсменам земельные участки, то это усложнит процедуру получения земли под дома для многодетных семей. А тех и так в очереди около 400. Впрочем, надо понимать, что за последние два десятилетия во Владимирской области по нынешнему закону право на земельные участки могли бы иметь от силы 3-4 спортсмена. И уж если на то пошло, то многодетные семьи гораздо сильнее страдают от бюрократии, а не от побед российских спортсменов на Олимпиадах.

В итоге, закон был принят, несмотря на часть несогласных. За него проголосовали 24 депутата.