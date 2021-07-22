Торфяникам Гусь-Хрустального района каждый день «измеряют температуру»

Антон Лебедиков производит замер температуры Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Жара во Владимирской области спала, однако это не значит, что теперь можно забыть об угрозе лесных пожаров. Дождей было мало, за время аномальной жары все подсохло. Так что теперь достаточно одной спички, непогашенной сигареты, а иногда и просто стечения обстоятельств, чтобы в лесу возник пожар. С каждым днем В МЧС фиксируют все больше возгораний на территории Владимирской области, но если ситуацию в большинстве районов пока успешно отслеживают, то значительно труднее приходится лесникам и пожарным Гусь-Хрустального района, где сконцентрированы самые «коварные» в пожарном плане объекты — торфяники.

30 градусов в запасе

Дорога к торфянникам Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам заместителя начальника регионального главка МЧС Юрия Арбузова, на сегодняшний день в регионе случилось уже 75 пожаров на 58 гектарах. Для примера, год назад в это же время произошло лишь 36 природных пожаров, прошедших 43 гектара земли.

- При этом в 37 случаях лесные пожары произошли из-за неосторожного обращения с огнем, два из-за короткого замыкания проводов ЛЭП, и еще дважды виновником возгорания становились молнии, - рассказывает Юрий Арбузов.

Однако пока случаев горения торфяников не было. Заслуга здесь принадлежит лесникам и пожарным Гусь-Хрустального района, вместе с которыми мы отправились в очередной «торфяной» рейд.

- Обратите внимание, что в валовых каналах воды очень мало, и если придется тушить, то придется тянуть магистраль, - кивает начальник пятой ПСЧ, подполковник Антон Лебедиков. - Когда-то здесь существовала целая гидросистема с насосной станцией, тянувшаяся на многие километры. При необходимости все это открывалось и просто затапливалось.

Сегодня разработки торфа ведут лишь три небольших предприятия, а остальные залежи так и покоятся в гусевских болотах. Многим известно, что коварность торфа заключается в его «долгом» горении — он может тлеть дни, недели и даже месяцы, при этом плохо поддаваясь тушению. Именно поэтому торфяники просто необходимо контролировать постоянно.

Сотрудники Гусевского лесничества вооружены во время рейдов специальным термометром, внешне похожим на длинный «штырь» с датчиком на конце. Его втыкают в грунт и делают замеры температуры.

- Тридцать два градуса, - говорят представители лесничества на очередной точке. - На самом деле самовозгорание торфа происходит при температуре в 59-60 градусов, соответственно, «запас» еще есть.

Главное правило

Замер температуры Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Замеры в других точках показывают, что торфяники в данный момент «ведут себя спокойно» - нигде температура к критическим отметкам не приблизилась.

Тем не менее, бдительность тут не теряют, особенно сейчас, когда установился высочайший, пятый класс пожарной опасности. По словам лесников, по сравнению с 2010 годом значительно оперативнее стало не только обнаружение пожаров, но и реагирование на них. Для первого у МЧС и лесников есть все: надзор за лесами производят при помощи камер видеонаблюдения, а при необходимости к месту очага могут пустить беспилотник для уточнения координат и возможности проезда. Опять же, помогают спутники, отслеживающие термоточки, да и внедорожников у служб стало больше.

- Однако все равно самым эффективным способом остается пешее патрулирование, - объясняет Антон Лебедиков. - У нас постоянно действуют мобильные группы. Ориентируемся чаще всего на запах, который разносится на многие километры. Кроме того, горящий торф не всегда видно с камер или беспилотников — он просто тлеет, и очаги приходится искать.

Иногда в предотвращении пожаров помогают грибники с охотниками.

- Вход в леса ограничен, но запретить людям их посещать я не могу. Поэтому при встрече провожу беседы, раздаю людям номера наших телефонов, чтобы могли позвонить в случае обнаружения очага. Буквально вчера один грибник сообщил о возгорании. К счастью, это оказался всего лишь костер, но мы приехали и все залили, - говорит и.о. директора Гусевского лесничества Яков Орлов.

Кстати, после 2010 года в регионе сложилось негласное правило: при возникновении лесного пожара никто больше не разбирается, кто обязан ехать тушить — едут сразу все. И это дает наглядные результаты — ни одного крупного лесного пожара, не говоря о торфяных в 2021 году не произошло.