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Общество21 июля 2021 1:00

На разработку проекта парка у ДДЮТ выделили 5,5 миллиона рублей

Подрядчика определят до конца июля
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Так может выглядеть новый парк

Так может выглядеть новый парк

Судьба Старых садов или Козьего парка, как его называли владимирцы, привлекла внимание несколько лет назад. Сначала облагородить заброшенные коллективные сады пытались волонтеры: выгребали мусор, ставили лавочки. В прошлом году московские архитекторы разработали концепцию парка у ДДЮТ, предложив сделать его местом, которое будет интересно всем горожанам: предполагалось, что там будет несколько детских и спортивных площадок, дог-парк, набережная около прудов, спортивные площадки и велодорожки, а также здание, где предположительно можно открыть коворкинг – место, где можно прийти и поработать, библиотеку или выставочный зал. Планировалось, что создатели максимально сохранят природные красоты, обыграют особенности ландшафта, создав смотровые площадки, а деревья уберут только старые и больные. Зимой каскад прудов, где летом можно будет покататься на лодке, хотят превращать в каток, чтобы в новом парке горожане гуляли в любое время года. Разработчики концепции предложили, чтобы в парке прослеживались владимирские нотки – в оформлении использовались мотивы белокаменной резьбы и символика владимирской вишни.

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Теперь дело дошло и до разработки конкретного проекта. Подрядчика определят до конца июля, а в начале декабря он уже должен предоставить результаты своей работы, которая предварительно должна пройти госэкспертизу. Начальная цена контракта – 5,54 миллиона рублей. Согласно заданию чиновников, на площади в 28,6 гектаров парка должны появиться тротуары, велодорожки, лавочки, четыре спортивные площадки, в том числе универсальная, скейт-парк и памп-трек, мини-стадион, для паркура, сритбола, настольного тенниса, памп-треки, воркаут, площадку для выгула собак, амфитеатр, эко-парки, две детские площадки – игровая и спортивная, набережная протяженностью примерно 400 метров, открытая автостоянка на 2000 «квадратов», административное здание, павильоны и туалет. Также в парке будет работать wi-fi. Если для воплощения проекта придется вырубать деревья (а скорее всего так и будет), то по заданию разработчики должны будут предоставить в мэрию полный список деревьев, которые уничтожат. Кстати, озеленение будущего парка по заданию тоже предусмотрено. Возможно, как предполагали создатели концепции, посадят больше фруктовых деревьев.

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Когда именно начнется строительство парка – вопрос открытый. По оценке администрации его строительство обойдется в 721,5 миллионов рублей. Такая сумма получается при сравнении с созданием аналогичных парков - «Добросельский», «Патриаршие сады», «Центральный парк».

КСТАТИ

Название для будущего парка пока не выбрано. Хотя разработчики концепции проводили опрос. Тогда большинство владимирцев предложили оставить привычное название – Старые сады, считая, что новое название не приживется. На втором месте по популярности был Вишневый сад – этот вариант казался предпочтительнее самим разработчикам. Также фигурировали названия: парк Мира – в честь улицы, парк Лыбедь – в честь протекающей там реки, звучали предложения обыграть в названии тему ДДЮТ. Были и оригинальные варианты – парк Аввакума, парк Мономах, парк Горького, парк Эпох, Диво-парк, парк Турист, парк Уток, Муравки, Исток, Дебри, Яр и парк нового поколения.

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