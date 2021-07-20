Во Владимире новые садики рискуют не достроить в срок

Детский сад на улице Тихонравова

На заседании градостроительного комитета Владимирского Горсовета обсудили проблему детских садов. Владимир остался единственным муниципальным образованием в регионе, где сохранилась очередь в детские сады для малышей до трех лет, но с ней надеются справиться в ближайшее время. В частности за счет строительства двух детских садов на 108 мест каждый, которые должны сдать в декабре. Один из детсадов разместится в микрорайоне Коммунар около новой школы №46, другой — на Тихонравова, 3, по соседству с новыми яслями на 50 мест. Каждый садик стоит около 90 миллионов, которые придут из бюджетов разных уровней. Возводятся они по готовому проекту – такой же детсад уже открыли в Боголюбово.

К работе подрядчики приступили еще в апреле, но вот закончат ли ее в срок – пока непонятно. Основная причина возможных задержек – значительный рост цен на оборудование и строительные материалы, на который уже жалуются строители. Как отметили в мэрии, пока отказов от обязательств от подрядчиков нет, но все может измениться в течение двух-трех следующих недель. Тем не менее, чиновники отмечают, что стараются решать этот вопрос, а владимирские депутаты градостроительного комитета пообещали помочь, чем могут.

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А вот школу в Коммунаре сдадут в срок, который назначен на 31 августа, чтобы 1 сентября дети уже сели за парты в новом здании. В общей сложности на ее возведение, начатое в июле 2019 года, ушло более 900 миллионов рублей из разных бюджетов. Сейчас работы уже на финишной прямой – в школу закупают и устанавливают оборудование, а также приобретают учебные материалы. На это выделено 137,9 миллионов рублей.

А еще на градостроительном комитете обсудили проблемы с расселением аварийных домов. Так два многоквартирных дома в Юрьевце - №№5-в и 11а на улице Ноябрьской исключили из муниципальной адресной программы сноса и реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города Владимира.

Сейчас в городе активно работают над расселением многоквартирных домов на двух территориях – в районе улицы Полина Осипенко и улицы Никитская. О проблемах с реновацией и расселением многоквартирных домов власти заговорили еще в 2019 году: говорилось, что новый закон о долевом строительстве, который накладывает ограничения на застройщиков, мешает городской программе развития застроенных территорий.

Впрочем, есть надежда, что жители Юрьевца, которых переселить обещали и депутаты, и чиновники, все же дождутся новых квартир: в областной администрации подготовили новый порядок комплексного развития застроенных территорий, где предусмотрены конкретные критерии и оценки. Сейчас документ изучают юристы городской администрации, после чего чиновники надеются приступить в решительным действиям и, если потребуется, разработать свои подзаконные акты.