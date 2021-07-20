«Одним цветом»: автобусы и троллейбусы Владимира покрасят по единому образцу

В скором времени автобусы будут одного цвета Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На днях в соцсетях областного центра появился образец любопытного официального документа, подписанного руководителем управления транспорта и связи города Владимира Юрием Ивановым.

В документе говорилось, что по «многочисленным обращениям жителей и гостей города», а также для «улучшения зрительного восприятия», всем перевозчикам предписывается предоставить в мэрию свои предложения на тему того, каким может стать единый цвет для всего подвижного состава города. Проще говоря — все автобусы и троллейбусы должны будут стать одним цветом вне зависимости от перевозчика.

В мэрии областного центра подтвердили, что документ — не вымышленный, и мысль разработать единую цветовую схему для всего подвижного состава действительно существует.

- Есть ряд предложений по брендированию городского общественного транспорта, однако речь идет не только об унифицированной цветовой схеме машин, - объясняет официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович. – «Ребрендинг» ожидает не только внешний вид машин, но и салоны автобусов и троллейбусов, которые сейчас, мягко говоря, пребывают в унылом виде. Также прорабатывается вопрос приведения в единый вид остановок и схем движения общественного транспорта. После того, как в сфере городских перевозок произошли изменения, и на линии вышло несколько разных перевозчиков, встал вопрос о том, чтобы привести их к единообразному виду.

Впрочем, в мэрии тут же поспешили заверить, что тема пока еще «сырая» и далеко не самая животрепещущая — есть дела и важнее покраски.

- Сперва приведем в порядок движение, вернем ушедшие маршруты, а затем займемся обсуждением цвета, - заверил Карпилович.

И все же в мэрии рассказали, что несколько предложений от городских дизайнеров уже поступило. В частности, кто-то предлагает выкрасить наши машины «как в Европе» - в один цвет. А кто-то смотрит в сторону Москвы, где машины имеют бело-зеленую раскраску. Некоторые люди, наоборот, с ностальгией вспоминают советское время, когда «ЛиАЗы», «ПАЗы» и даже «Икарусы» красили в оранжевые тона.

Правда, пока перевозчикам предстоит определиться со своим автопарком: естественно, что взятые в аренду машины никто перекрашивать не станет. Так что пока никаких крайних сроков в решении этого вопроса нет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Некоторые бывшие сотрудники компании «АДМ» жалуются, что не могут трудоустроиться работать к своим коллегам после банкроства своего бывшего работодателя. Однако оказалось, что речь о том, что перевозчики уже набрали необходимые штаты, вовсе не ведется.

- Насколько нам известно, буквально на днях люди устраивались в компанию «ОКТО» и «Владимирпассажиртранс». Другое дело, что перевозчики при приеме на работу смотрят на квалификацию водителей и кондукторов. Иными словами, есть ситуации, когда людям действительно могут отказать при приеме на работу, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.