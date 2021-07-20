Владимирским старшеклассникам больше всего нравятся профессии журналиста, переводчика и программиста

. Фото: Виктория СУХОВА

Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» изучил, какие профессии популярны у владимирских старшеклассников. К опросу привлекли больше 3500 человек (учащиеся 9-11 классов, студенты, взрослые).

Спрос на врачей большой, а интерес к профессии средний

Опрос проводился в рамках интенсивного курса для школьников и студентов. Он проходил во Владимире, Гусь-Хрустальном, Александрове, Кольчугино, Киржаче, Юрьев-Польском. Градацию интереса к профессиям у участников курса разделили на три группы: повышенный, средний и пониженный.

В фаворитах старшеклассников стали такие специальности, как: офицер ФСБ, рекламист, гид-переводчик, менеджер по туризму, учитель программирования, программист, журналист, рабочий, географ, HR-менеджер, специалист в области переработки нефти и газа, специалист по адаптивной физкультуре, психолог, преподаватель.

. Фото: Александр УТКИН

Средний интерес проявили к профессиям, которые сейчас пользуются на рынке труда повышенным спросом: парикмахер, фельдшер, врач, стоматолог, бармен. А также к специальностям, где нужно хорошо знать иностранный язык: «международные отношения», «востоковедение и африканистика», «лингвистика», «мировая экономика», «зарубежное регионоведение», «туризм», «гостиничное дело». Наконец, средний интерес есть к профессиям офис-менеджера, помощника нотариуса, военного, менеджера по продажам, художника, литератора, инженера-машиностроителя (оборонная промышленность), таможенника, специалиста по страхованию, блогера, отельера, архитектора, судебного пристава, спасателя МЧС, сотрудника силовых структур.

Боятся ЕГЭ и уходят в колледжи

Пониженный интерес учащиеся проявили к специальностям, связанным с работой с животными, профессиям продавца-консультанта (востребованная, но малооплачиваемая работа, часто без соцпакета), флориста, дизайнера, дефектолога (кстати, профессия сейчас очень «денежная» и востребованная), сметчика, экономиста-педагога, няни.

Совсем нет интереса у молодежи к сферам транспорта, тяжелой промышленности, кулинарии и пищевой промышленности, легкой промышленности, религии, геологии, экологии, добыче полезных ископаемых.

Среди самых популярных вузов учащиеся называли МГУ, СПбГУ, РГАУ-МСХА, МАИ, МФТИ, РГСАИ, Мархи, Суриковский институт, Строгановское училище, ИПСИ, ВлГУ. Есть интерес к колледжам, но четкого понимания направления обучения в колледжах не выявлено. При этом большинство боятся ЕГЭ и хотят уйти в колледж для того, чтобы избежать экзамена.

Больше 2 тысяч бюджетных мест в ВлГУ

В главном вузе региона уже завершился прием документов по вступительным испытаниям. В этом году ВлГУ выделил больше 2200 бюджетных мест, велся прием по более чем 120 образовательным программам разных уровней. Это и среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура.

Больше всего бюджетных мест было по направлениям: строительство (100 мест), архитектура (40 мест), педагогическое образование (начальное образование и логопедическая работа в начальной школе) — 30 мест, биология и химия, русский язык и литература, электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) — по 25 мест.

Сложнее всего поступить было на направления: экономика, менеджмент (всего по 4 бюджетных места), торговое дело (5 бюджетных мест), государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, автоматизация технологических процессов и производств (по 7 мест).

Ни одного бюджетного места нет по специальностям: энерго- и ресурсосберегающие процессы химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (зато предлагают 25 мест по контракту), материаловедение и технология материалов, технология транспортных процессов (возможно обучение только в очно-заочном формате), эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (25 мест по контракту), управление персоналом, международные отношения, телевидение (по 20 мест по контракту), сервис.