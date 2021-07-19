Кандидат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева: «Ходить на выборы необходимо!»

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Об этой женщине знают все: заняв пост главы Якутска, Сардана Владимировна Авксентьева прославилась образцовым порядком и постоянным диалогом с жителями, чем могут похвастаться далеко не все градоначальники. В итоге ей действительно удалось построить в Якутске маленький «островок» демократии. А теперь она заняла новый пост в партии, которая избрала своим долгом реальную помощь простым людям из разных регионов страны. Центризбирком недавно зарегистрировал Авксентьеву кандидатом в Госдуму от партии “Новые люди”.

Общая задача

Сейчас Авксентьева ездит по России, чтобы собственными глазами увидеть, как в реальности обстоят дела в городах, и понять, кому и чем необходимо помогать. Как признается экс-градоначальница, почти во всех городах проблемы одни и те же.

— Как правило, это плачевное состояние коммунального хозяйства, проблемы с транспортом и мусором, фондом капитального ремонта и работой управляющих компаний. Кроме того, нередко тут же оказывается экология, — перечисляет Сардана Владимировна. — Есть и такие общие проблемы, как состояние детсадов, школ и других социальных объектов. К сожалению, я прихожу к выводу, что наши города живут в ужасающей нищете.

По словам Сарданы Авксентьевой, отчасти мы сами виноваты в таком порядке вещей. Все из-за пассивности, когда многие банально не приходят на выборы: будь то Госдума или выборы в местный горсовет. Как итог, мы имеем крайне низкую явку и совсем не «народных» народных депутатов.

— Наша общая задача и состоит в том, чтобы убедить людей: на выборы ходить необходимо. Часто говорят о фальсификациях, что «все решено за нас», но массовые фальсификации возможны только до тех пор, пока не придет огромное количество людей, — полагает Сардана Авксентьева.

«Город — это люди!»

По словам Авксентьевой, в первую очередь, необходимо вернуть прямые выборы мэров городов, а для этого требуется, чтобы соответствующие поправки внесло Заксобрание региона, а за ним — местный горсовет.

Именно активность жителей сможет сформировать команды депутатов всех уровней, которые исполнят народные наказы и вернут прямые выборы градоначальников. А уже новый градоначальник просто обязан пойти на прямой контакт с жителями — будучи всенародно избранным мэром, Сардана Владимировна знает, как это сделать.

— Жители Якутска вывели меня на общение в соцсети. Это не так просто, но очень полезно — когда 50 человек просят организовать площадку для собак, еще 100 — пустить новый автобус, значит, эта проблема актуальная и ее нужно решать, — говорит Сардана Владимировна.

Мэр Якутска даже стала проводить городские планерки… в режиме онлайн, при этом дав возможность простым жителям писать комментарии.

— Сперва комментарии были смешными, вроде «одет не в ту рубашку», но потом я наблюдала, как люди, постоянно включающиеся в трансляции, стали обсуждать реальную работу чиновников, исполнение ими поставленных задач, — объясняет Авксентьева.

Второй шаг градоначальника — поддержка местных активистов.

— Ведь именно они вдыхают в города жизнь. Любые сообщества, активных людей необходимо поддерживать. Ведь город — это не улицы и дома, город — в первую очередь люди, — считает Сардана Владимировна.

Наконец, третье — не следует прятаться от средств массовой информации, как это делают некоторые чиновники, в том числе и от «независимых» СМИ, которые нередко имеют большие аудитории читателей, а значит — освещают актуальные проблемы, которые недопустимо игнорировать.

«Фильтров» на выборах быть не должно

Многие скажут, что все это замечательно, пока в бюджете есть средства. Именно поэтому Сардана Авксентьева и партия «Новые люди» в случае своего избрания в Государственную думу в сентябре предлагает организовать «ревизию» федерального бюджета. Эта мера позволит понять, сколько денег реально имеется в государстве на решение тех или иных проблем.

— Наша твердая позиция: денег в регионах должно оставаться больше, чем сейчас, и это обязательно приведет к улучшению качества жизни, — считает Сардана Владимировна. — Поэтому будем в случае избрания требовать именно этого.

Авксентьева приводит пример из собственного опыта: заняв пост главы Якутска, она также проинспектировала городской бюджет, и в результате удалось снизить стоимость проезда в общественном транспорте.

Однако есть и еще одно препятствие на пути честных выборов: так называемые муниципальные фильтры, через «сито» которых зачастую не проходят любимые народом кандидаты. Тут Сардана Авксентьева категорична: «Новые люди» выступают против любых барьеров.

— Во всем должен быть смысл, и дух закона не должен подменяться буквой закона, — полагает она.

Так что в случае избрания в Государственную думу «Новые люди» будут работать и над этими вопросами. Как в заключение призналась Сардана Владимировна, в первую очередь эта работа должна затронуть интересы простых людей.

— Можно много говорить о макроэкономике. Но живой человек находится здесь, сейчас и со своими проблемами. Именно тут мы и стараемся прийти и оказать реальную помощь, — заключила Авксентьева.

КОНКРЕТНО

Партия «Новые люди» была создана основателем научно-производственной компании Faberlic Алексеем Нечаевым 1 марта 2020 года.

Во Владимире партия появилась полгода назад, и сейчас штабы открыты в Вязниках, Коврове, Муроме, Александрове. Как рассказывают ребята, главная их цель — помогать простым людям.

В 2021 году «Новые люди» планируют впервые баллотироваться в Государственную Думу Российской Федерации.