Во Владимирской области ввели обязательную вакцинацию, но вакцин не хватает

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Владимирская область стала 32 регионом в стране, где ввели обязательную вакцинацию для работников нескольких сфер. Согласно постановлению главного санитарного врача Владимирской области Татьяны Даниловой, прививку от коронавируса должны сделать работники нескольких сфер: образование, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания, правоохранительных органов, общественного питания, торговли, фармацевтики, клиентских подразделений финансовых организаций, организации почтовой связи, МФЦ, общественного транспорта и такси, ЖКХ, энергетики, салонов красоты, СПА-салонов, соляриев, бань, массажных салонов, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек. Организации, работающие в этих сферах, должны привить не менее 60% сотрудников, до 15 августа необходимо сделать прививку первым компонентом, а до 15 сентября полностью пройти вакцинацию. При этом делать прививку обещают только тем, у кого нет противопоказаний.

Прививку ждать два месяца

Казалось бы, мера своевременная: в области каждый день выявляют новых заболевших, но их число растет каждый день. Так 16 июля в регионе заболел 241 человек – на семь человек больше, чем накануне. По словам Татьяны Даниловой, во Владимирской области складывается неблагоприятная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Показатели роста заболеваемости увеличился в 3,6 раза за три недели. Больше всего болеют люди в возрасте 65 лет и старше, 50-64 лет (рост в 2,5 раза), 30-49 лет (в 4,5 раза), 18-29 лет (4,1 раза). В несколько раз выросло число заболевших среди тех владимирцев, кто работает в Москве и регулярно ездит между двумя регионами.

Но есть одна проблема: в области, как и во многих регионах, перебои с поставкой вакцины. Очередь из желающих привиться растет с каждым днем. Только во Владимире очереди на прививку от коронавируса ожидают 4140 человек – еще несколько дней назад их было около двух тысяч. Владимирцы жалуются, что в очередь на прививку их записывают аж на конец сентября, при этом в очередях на прививку собирается более сотни человек. А всего в регионе прививку ждут более семидесяти тысяч человек. При этом вакцина в область поступает нерегулярно и небольшими партиями – последняя была 13 тысяч доз, ожидают еще 10200 доз, которые распределят по всем районам. При этом в регионе готовы делать 8500 прививок ежедневно, но по факту делают около трех тысяч – на большее не хватает доз. В течение месяца во Владимирской области надеются получить сто тысяч доз вакцины от коронавируса в течение месяца, поставки уже идут. Эти дозы нужны, чтобы привить сотрудников владимирских предприятий, для этого их и просил в письме в Минпромторг губернатор Владимир Сипягин. При этом пока на промышленных предприятиях тоже жалуются на дефицит вакцины.

- У нас составляли списки желающих сделать прививку, при этом на ней настаивают. Например, новых сотрудников, даже высококвалифицированных специалистов не берут без сертификата о вакцинации, тех, кто на испытательном сроке, предупредили: не сделают прививку – не пройдут его. К нам мобильный ФАП на предприятие не приезжал несколько недель – говорили, нет вакцин. Но когда приехал, оказалось, что вакцин выделили ограниченное количество, прививки сделали не всем. Свою дозу получили только те, кто записывался на вакцинацию, например, через Госуслуги, и получил номер, - рассказали сотрудники одного из промышленных предприятий региона.

Сами виноваты?

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что введение обязательной вакцинации – единственный способ справиться с напряженной эпидситуацией, остановить рост заболеваемости и избежать дальнейших ограничений, в том числе локдауна.

- Сейчас сложные времена, это ощущается не только по статистике, но и по настроению в обществе, распространяется много непроверенной информации. Идет устойчивый рост заболеваемости, при этом сохраняется низкий темп вакцинации и крайне низкое обеспечение медицинским персоналом. Врачи работают на износ, многие болеют тяжело и может сложиться ситуация. Что человек будет лежать на койке, а подходить к нему будет некому. Руководитель каждого предприятия несет ответственность за свой коллектив, - отмечает официальный представитель регионального Роспотребнадзора Марина Колтунова.

При этом в дефиците вакцин, по мнению специалистов, виноваты и сами владимирцы: прививочная кампания стартовала в декабре, но люди не спешили идти на прививки, хотя вакцин было достаточно. А сейчас, когда решили привиться все сразу, их закономерно не хватает. Но в ведомстве верят, что ситуация скоро улучшится, ведь Минпромторг обещал по своей линии поставить в регион сто тысяч доз вакцин. С учетом обещанной поставки в Роспотребнадзоре и установили такие сроки вакцинации. Также специалисты считают, что жара – не повод отказываться от прививки.

- Вакцинацию от коронавируса проводят в любое время года. Если есть официальный медотвод – прививать не будут, этот человек входит в 40%, которые могут не делать прививки. Наличие антител не является противопоказанием, но в каждом случае индивидуальное решение принимает врач, – отметила и.о. руководителя управления Роспотребнадзора по Владимирской области Юлия Поцелуева.

Владимирцам, обязанным привиться, но не сделавших этого в положенный срок, ждет административная ответственность. Пока отстранять их от работы без сохранения зарплаты не планируют, но обещают штрафовать. Для граждан штраф оставит от 15 до 45 тысяч рублей для организаций – от 200 до 500 тысяч, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 150 тысяч рублей, столько же рискуют заплатить и должностные лица. А вот прививать детей во Владимирской области на сегодняшний день не планируют – заболеваемость коронавирусом среди них пока на низком уровне.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

120 предприятий общепита, 94 торговых предприятия и 36 образовательных учреждений проверили специалисты регионального управления Роспотребнадзора на предмет соблюдения коронавирусных ограничений.