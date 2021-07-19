«Владимир уютный, но серый и угрюмый»: жители областного центра рассказали, почему уезжают в другие города

Елена Емельянова. Фото из архивов героев публикации.

Как показывают многочисленные опросы, молодежь и молодые семьи хотят жить в больших, перспективных городах. Там, где более развиты образование и индустрия развлечений. Многие едут туда, где тепло и практически не бывает зимы.

Краснодар — город контрастов

Дарья Соловьева родилась в Меленках, училась во Владимире, а потом переехала вслед за мужем в Краснодар. Да так там и осталась. В этом году будет уже девять лет, как семья наслаждается южным солнцем.

- Я влюбилась в Краснодар с первой встречи. Мы переехали сюда, до этого ни разу тут не побывав. Первая прогулка была в Городском саду, ночью, нужно было просто размять ноги после тяжелой дороги. Мы шли по парку, потом к памятнику Екатерине. Было тепло и тихо. Краснодар — это большой современный город с активной жизнью, но есть в нем что-то такое уютное, чего нет в Москве. Например, река рядом с домом, рынок с добрыми фермерами, огромное количество зелени вокруг. Но можно пройти дальше и там бизнес-центры до небес и люди, зарабатывающие миллионы. Здесь большой выбор магазинов, квартир, развлечений. Много мест, которые можно посмотреть: горы, водопады, море. Начиная с мая, можно наслаждаться местными фруктами и овощами. Такой вкусной клубники, вишни, томатов я в жизни не ела, а стоят они копейки! В сезон — по 10, 20, 30 рублей за килограмм.

Дарья Соловьева признается, что влюбилась в Краснодар с первого взгляда. Фото из личного архива.

Если говорить о климате, то в Краснодаре жара ощущается не так, как во Владимире — у нас влажность и ветер с моря. Если идет дождь, то 10 минут, а потом снова солнце. Напрягают иногда ветра зимой, с ними холоднее. Но у нас редко бывает ниже нуля. Если ты метеозависим, то Краснодар — это рай. Я здесь забыла, что такое депрессия.

Но минусы тоже есть. В новых районах совершенно не развита инфраструктура, нет детских садов и школ, а если и есть, то они переполнены — в классе — до 60 человек. Однако мы нашли выход – возим ребенка в гимназию, которая находится дальше, но классы там меньше. Кроме того, плохо развит общественный транспорт — нет комфортных автобусов, ходят только маршрутки, трамваи и троллейбусы, но они всегда битком. У нас есть машина, но в городе большие пробки. Можно простоять в них несколько часов.

В сезон овощи и фрукты в Краснодаре стоят очень дешево. Фото из архива Дарьи Соловьевой.

- Если сравнивать жизнь во Владимире и Краснодаре, где тебе комфортнее?

- Владимир — это старинный город со своей историей, он очень уютный, камерный. В нем остались родные и друзья, по которым я скучаю. Но и минусов достаточно. Почему-то люди там очень угрюмые и недоброжелательные. За неделю максимум можно обойти все интересные места, мало школ и садов, вариантов работы тоже немного. А еще во Владимире недостаточно солнца, а я без него не могу.

Сочи — город отдыха и праздника

Елена Емельянова переехала в Сочи несколько месяцев назад. Менять место жительства она не планировала, но так сложились обстоятельства.

- Из Сочи мой муж. После знакомства он переехал ко мне во Владимир, но свои коррективы внесла пандемия. Он работал в общепите и весной прошлого года остался без работы. Тогда друг предложил ему место на родине, и Саша уехал. А через какое-то время "перевез" нас к себе.

Живем у родственников. 2021-й год перевернул все с ног на голову в сфере недвижимости у моря. Во-первых, многие состоятельные россияне воспользовались льготной ипотекой, чтобы инвестировать в недвижимость у моря. Во-вторых, здесь власти на два года приостановили любое строительство многоквартирных домов. В связи с этим в разы увеличился спрос на жилье, и цены взлетели до небес. Купить здесь квартиру на владимирскую зарплату нереально.

Фото из архива Елены Емельяновой.

Но цены на продукты такие же, как и везде, разве что в сезон фрукты и овощи дешевле, чем во Владимире, но существенно дороже, чем, например, в соседней Абхазии. Опять же во многих местах цены искусственно поднимают к приезду туристов.

А вот с садиками и школами здесь грустно, потому что их строят, но людей прибывает еще больше. И с каждым годом число приезжих (особенно с Сибири и Урала) увеличивается быстрее, чем успевают открывать сады и школы. В ближайшем к нам госсадике путевку не дали, там наполняемость групп - от 35 до 55 человек, в школах - около 45 человек в классе. Поэтому мы ходим в частный сад. Цены такие же, как и во Владимире.

Общественный транспорт развит хорошо, но на дорогах - жуткие пробки. Летом туристы едут на своих машинах, дороги на такой трафик не рассчитаны, особенно в горной местности. Зимой и весной этого не чувствовалось так остро, как сейчас.

Нам жить здесь комфортно, но аллергики очень страдают - круглый год здесь все цветет. Советую не строить иллюзий тем, кто хочет переехать жить ближе к морю, чтобы работать и чаще купаться. С кем бы мы не общались, как правило, люди, которые работают, на море не ходят. Банально некогда. Лично мы за первую половину лета с нашим графиком с ребенком плавали всего дважды, муж - ни разу, но местные морем и не грезят.

Если честно, я не вижу для себя этот город комфортным для семейной жизни. Сочи - это, в первую очередь, курорт.

Владимир мне нравится своей компактностью. Мы жили на улице Горького, где есть все, что нужно для жизни: школы, детсады, игровые площадки, поликлиники, магазины. Мы никогда не сидели дома и всегда знали, куда сходить и чем заняться. Это самый большой плюс. Еще в преимущества отнесу «легкие» дороги — без эстакад и сложных развязок. Ну, и, конечно, здесь у меня родные и друзья, которых мы все равно будем ездить навещать.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В больших городах больше перспектив!

- Я хочу уехать из Владимира, потому что большие города дают больше перспектив и позволяют идти вверх по карьерной лестнице. Кроме того, в больших городах гораздо больше интересных мероприятий и больше возможностей для встречи и общения с людьми, с которыми вас объединяет не просто один класс, одна аудитория или работа, а общие интересы, - считает будущая студентка Арина Морева, планирующая учиться в Санкт-Петербурге.