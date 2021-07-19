Во Владимирской области установилось «пожарное лето 2010 года»

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Именно поэтому в региональном главке МЧС хотя и не бьют тревогу, но выражают справедливые опасения по поводу прохождения «жаркой стены» июля — по прогнозам метеорологов, аномально высокие температуры продержатся как минимум еще несколько дней.

Главная опасность – палы травы

- Наибольшую пожарную опасность составляют палы сухой растительности. На сегодняшний день при помощи системы мониторинга было выявлено 95 термических точек, из которых 49 подтвердились — это были именно палы сухой травы, - рассказывает заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Юрий Арбузов.

Всего же с начала весенне-летнего сезона в нашем регионе случилось уже 528 палов сухой травы, и цифра эта стабильно увеличивается. Примечательно, что три четверти этих палов приходятся на населенные пункты.

- Если взять нашу статистику в целом, а также данные по России, у нас сегодня погодные условия способствуют возгораниям и пожарам в лесах, аналогичным тем, что происходили в 2010 году, когда крупные пожары имели место в Меленковском районе, - заявил Арбузов. – В последнее время очаги лесных пожаров возникают в Гусь-Хрустальном, самом лесном районе области, также на прошлой неделе зафиксированы пожары в Гороховецком, Камешковском и Собинском районах.

Однако в региональном главке МЧС спешат успокоить: сейчас не 2010-й, а 2021-й год, и дело пожаротушения шагнуло далеко вперед.

- После 2010 года были сделаны выводы, и проведена большая работа по недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, - говорит Екатерина Мищенко. - Достаточно эффективно налажена система по разведке, контролю и оперативному тушению. Если бы этого контроля не было, то случаи распространения огня происходили бы, как в 2010 году.

В частности, во Владимирской области за пожарами пристально наблюдают лесники — именно они должны тушить возгорания в лесных массивах, что с успехом и делают — за весь год МЧС еще ни разу не привлекали на тушение лесополосы. Дважды в день самолет АН-2 авиалесоохраны совершает облет региона — часто его можно видеть, жужжащим над деревнями и селами. А еще помогают видеокамеры, установленные прямо в лесах.

- Наши сотрудники тоже проводят мониторинг при помощи беспилотников, а межведомственные патрульные группы объезжают самые опасные участки, - объясняют в региональном ГУ МЧС.

Тополиный пух, как порох

Еще одно важное новшество — термические точки, которые отслеживаются прямо из космоса.

- Спутник при облете фиксирует данные, выявляет термоточки и передает информацию в Центр управления в кризисных ситуациях, который направляет на разведку опергруппу. Она либо подтверждает горение, либо уведомляет о ложном вызове, - объяснила майор Мищенко.

Однако в региональном главке МЧС еще раз напомнили, что во Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

- Необходимо соблюдать правила особого противопожарного режима, не разводить открытый огонь, в том числе для сжигания мусора и приготовления пищи. И ни в коем случае не бросать не потушенные окурки: от них может загореться, скажем, тополиный пух, а он возгорается, как порох. От него пламя может перейти на траву, мусор или строения, а в сухую погоду огонь разойдется значительно быстрее, - предупредил Юрий Арбузов.

В областном ГУ МЧС на всякий случай в очередной раз напомнили, что разводить огонь во время особого противопожарного режима нельзя даже в мангале на своей частной территории — гражданам-нарушителям грозит штраф от 2000 до 4000 тысяч рублей. Нарушителей будут ловить специальные патрульные группы в составе сотрудников госпожнадзора МЧС, местных администраций и полиции.