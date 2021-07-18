Чудо с колючками: владимирцы все чаще встречают ежей в городах

. Фото: Алексей ФОКИН

Несколько раз ежей встречали на проспекте Ленина и улице Разина во Владимире, в Коврове целое ежиное семейство обосновалось на улице Абельмана и регулярно приходят на перекус к подкармливающим их горожанам.

- Я переходил дорогу на улице 3-я Кольцевая, как передо мной дорогу перебежал кто-то серый. Сначала решил – крыса, но присмотрелся – оказалось, это ежик. Он потом спрятался в траве и кустах, - рассказал горожанин Владимир Савинов.

Впрочем, как говорят специалисты, появление ежей в городе не редкость, они всегда жили рядом с нами, выбирая парки, тенистые городские окраины, пустующие частные дома, места, где много насекомых. Например, во Владимире их можно встретить на старом кладбище, в пойме Клязьмы и пригородных садах.

- Скорее всего, их численность возросла, поэтому они и стали чаще попадаться людям на глаза, - отмечает биолог Анна Зайцева. – В июля как раз многие молодые ежи подрастают для самостоятельной добычи еды.

Впрочем, город для ежей – всегда битва за выживание. Опасностей для них много, прежде всего – автомобили, под которые легко попасть неторопливым животным. Кстати, поселившиеся в окрестностях ежи способны приносить пользу: например, уничтожать грызунов и насекомых. Но пытаться приручить их все же не стоит.

- При встрече с ежами нужно соблюдать меры предосторожности, так как они могут быть переносчиками целого ряда опасных для человека заболеваний, в том числе бешенства. Брать их в руки, кормить и приносить домой в качестве питомца не стоит, они малообщительны, днем спят, ночью едят, - обращает внимание Анна Зайцева. – Содержать ежа дома не так просто, как кажется. Например, от молока у него может начаться расстройство желудка. В неволе для них лучший корм – мясо. У ежей в природе пищи достаточно, а если подкармливать их, то это будет только притягивать их в города, где им легко погибнуть.