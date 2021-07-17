«Пока делал, 8 килограммов скинул»: один монтажник за неделю развесил жалюзи по всему хирургическому корпусу ОКБ

Даниил Мачехин. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В хирургическом корпусе Владимирской областной клинической больницы все смешалось воедино: третья волна коронавируса, жара и выброшенная из-за санитарных требований мебель, включая все жалюзи на окнах. Больные ковидом люди оказались прямо под палящими лучами солнца, и тут им на помощь пришел простой брянский парень.

Один за троих

Главный врач Владимирской ОКБ Владимир Безруков признался, что когда узнал об этой истории от подчиненных, удивился настолько, что тут же пересказал эту историю губернатору. А рассказать было о чем — облаченный в костюм СИЗ, маску и прочие защитные «атрибуты», в страшную жару 21-летний Даниил Мачехин как ни в чем не бывало трудился в «красной зоне» инфекционного госпиталя и развешивал жалюзи на окнах. При этом за какую-то неделю умудрился закрыть все семь этажей здания!

- Как говорил Островский, всегда должно быть место подвигу, и вот вам подвиг. У нас и так сплошная негативная повестка, а тут такой поступок. Я как услышал, так сразу сказал, что таких людей надо отмечать — пусть не высокой наградой, но хотя бы просто знаком внимания, - улыбается Владимир Безруков. - И губернатор к этой истории отнесся душевно.

По словам главврача, история с жалюзи началась с того, что после второй волны коронавируса в хирургии пришлось поменять мебель и часть оборудования, не поддающегося санобработке. Попали в этот список и жалюзи на окнах, которые пришлось снять и утилизировать.

- Как на грех, почти все окна в палатах хирургического корпуса выходят на южную сторону, и пришла жара. Начали готовиться к замене, слегка затянули со сроками поставщики, а тут нагрянула третья волна. Выбрали подрядчиков и начался монтаж, но так вышло, что должны были прислать троих рабочих, а приехал один Даниил, - рассказывает доктор Безруков. - И целую неделю с утра до ночи, без выходных, он работал в защитном костюме в «красной зоне» — это очень сложно и физически, и психологически.

Безруков не скрывает — ситуация с коронавирусом сложная, все 180 коек хирургического корпуса заняты, и пока перспектив улучшения не видно. Но это не испугало скромного брянского паренька, который оказался даже не привит.

Чудеса ловкости

Сам Даниил к своему поступку отнесся спокойно.

- А что тут такого — это моя работа, - пожимает плечами парень. - Вообще монтажником жалюзи я работаю только четыре месяца, и тут послали во Владимир. Разместился я в гостинице, тут неподалеку. Каждый день хожу на работу пешком. За один день я успевал сделать как раз один этаж — это примерно 70-100 жалюзи.

Парень признался, что в защитном костюме работать было и, правда, не сладко — проявляя чудеса ловкости на подоконниках, молодой человек за семь суток скинул 8 килограммов веса. Хотя кушал хорошо.

- Рабочий день я сам себе устанавливал, не уходил, пока все не закончу на этаже. В общей сложности развесил около 750 жалюзи, а теперь мне предстоит работа в других корпусах, где более спокойно и защитный костюм уже не требуется, - говорит Даниил.

В понедельник молодой человек планирует уехать в Брянск.

Главврач Владимир Безруков в торжественной обстановке вручил герою-монтажнику подарок от губернатора - благодарственное письмо и черную коробку, секрет которой так и остался секретом — Даниил отказался ее вскрывать и заявил, что понятия не имеет о содержимом.

Владимир Безруков поблагодарил Даниила за помощь. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А от лица больницы Владимир Безруков подарил парню...

- На память мы постарались снабдить тебя всем необходимым, - заявил главврач, и вручил парню записную книжку и ручку. - Это чтобы было, куда записывать размеры жалюзи, и чтобы было, чем записывать.

- А это — чтобы было, чем их измерять, - добавил доктор и передал Даниилу рулетку.

Последним презентом стал фонарик — по словам Безрукова, это поможет парню работать по вечерам.

Напоследок доктор передал герою-монтажнику листок, на котором больные написали ему несколько теплых слов за то, что теперь благодаря ему в палатах и в кабинетах хирургического корпуса стало прохладнее и комфортнее.

А герой дня спокойно отправился дальше — ему предстоит развесить еще около 300 жалюзи.