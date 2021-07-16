Губернатор Владимир Сипягин согласился встретиться с общепитом

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Представители сферы общественного питания, а также гостиничного бизнеса, которые изначально активнее всех противостояли введению новых коронавирусных ограничений в 33 регионе, сумели добиться встречи с губернатором Владимиром Сипягиным.

Как сообщили нам в Ассоциации рестораторов и отельеров Владимирской области, встреча должна пройти сегодня, 16 июля в 16 часов. При этом пока непонятно, будет ли встреча открытой для СМИ или же она пройдет в формате закрытого обсуждения. Ассоциация рестораторов и отельеров Владимирской области совместно с бизнес-сообществом отобрала тех, кто поедет на встречу с главой 33 региона. Защиту интересов бизнеса будут отстаивать Президент Ассоциация рестораторов и отельеров Марина Земскова, вице-президент Ассоциации Александр Юрьев, глава областного отделения бизнес-сообщества «Опора России» Александр Захаров, а также 16 предпринимателей сферы услуг.

Общепит представят Д. Большаков («Кабуки 2.0», «Сохо»), И. Рождественский (Monica Group), М. Елашин («Вилки.Нет»), Н. Питиримов («Сити-микс», «Грильмания»), Р. Раимов («Рынок на Студеной»). Гостиничный бизнес представят М. Питкевич («Отель Кремлевский»), Е. Брага («Николаевский посад»), С. Маркова («Отель Добролюбово»). Фитнес-индустрию представят А. Серан или В. Силантьева («Атмосфера», Ассоциация операторов фитнес-индустрии), А. Метлинов («Муравей», X-fit). Бьюти-индустрию представят И. Романов («Бабор»), М. Федорова (Cesare Ponti). Индустрию развлечений представят И. Елесина («РусьКино»), О. Ухова («Джэм»), И. Жеребкина (Музей пряника), Я. Чесноков («ЯркоПарк»).

Напомним, что 12 июля указом губернатора были введены ограничения для посещений жителями Владимирской области заведений, представляющих сферу услуг. Посещать кафе, рестораны, бары, фитнес-центры, кинотеатры, спортивные и детские центры с этого момента могли только люди, имеющие на руках сертификат о вакцинации или свежий ПЦР-тест (сделанный в течение последних трех дней). Эти правила вызвали горячее возмущение у бизнеса. Власти региона, чтобы смягчить негодование согласились пообщаться. Первый вице-губернатор Александр Ремига в течение двух дней встречался с представителями фитнес-центров и индустрии развлечений. И это даже помогло – для них все коронавирусные ограничения отложили до 1 сентября. Но общепит хотел общаться лишь с главой региона. И Владимир Сипягин, вернувшись из Казани, согласился на встречу.