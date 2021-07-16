Владимирским пешеходам раздадут шнурки-светоотражатели

. Фото: Виктория СУХОВА

Она охватила около двух десятков регионов страны. Столичные эксперты прямо на улицах будут учить владимирцев правилам безопасности на проезжей части.

Вне «зебры»

Как рассказал заместитель начальника областного Управления ГИБДД Александр Ершов, несмотря на общую тенденцию к снижению аварий во Владимирской области, количество ДТП с участием пешеходов все еще составляет пятую часть от общего их числа, а почти каждый третий случай наезда на человека заканчивается летальным исходом.

- При этом количество погибших пешеходов по сравнению с прошлым годом возросло на четыре процента, - констатировал полковник Ершов. - «Пешеходная аварийность» имеет ярко выраженный сезонный характер — в зимний период из-за уменьшения светлого времени суток количество ДТП возрастает.

Примечательно, что во Владимирской области каждый второй попавший под машину человек сам виноват в случившемся, так что далеко не всегда можно говорить о неправоте водителей.

- Наиболее остро проблема стоит в областном центре, где за весь прошлый год под колесами машин погиб 21 человек, причем 15 случаев произошли по вине самих пешеходов, - говорит Александр Ершов. - Поэтому основными площадками для проведения новой кампании мы рекомендовали именно Владимир.

Александр Ершов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В целом же по области за весь минувший год под колесами машин погибло 56 человек, из которых 33 переходили улицу в неположенном месте, 16 шли вдоль проезжей части, а 30 человек вовсе были в нетрезвом виде. Еще в 14 случаях люди погибли из-за отсутствия на них светоотражающих элементов в темное время суток.

К сожалению, непросто складывается в регионе обстановка и с ДТП с участием детей-пешеходов. Наиболее напряженными точками в этом плане остаются Александров, Вязники, Киржач, Ковров и Юрьев-Польский. В общей сложности дети попадали под колеса автомобилей 37 раз за весь прошлый год.

Нам помогут видеокамеры

В ГИБДД, в первую очередь, видят решение проблемы с «пешеходной аварийностью» в обустройстве «лежачих полицейских». К сожалению, лишь после трагедии в Мелехово Ковровского района, когда легковушка на большой скорости насмерть сбила двоих детей, власти региона совместно с ГИБДД начали устанавливать такие неровности в населенных пунктах. На сегодня установлено 50 «лежачих полицейских», еще 20 штук планируют оборудовать в нынешнем году.

- Анализ аварий со смертельным исходом показал, что в пяти случаях — двух во Владимире, двух в Вязниках и одном в Александрове, можно было избежать трагедий, если бы имелись искусственные неровности, - заметил Ершов.

Еще один метод борьбы за жизни пешеходов - камеры на дорогах. По словам замначальника областного ГИБДД, сейчас в регионе действуют 99 комплексов видеофиксации, 77 из которых стационарные.

По словам и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Рината Шаниязова, в этом году на межмуниципальных и региональных дорогах региона установят еще 20 таких комплексов. На эти цели уже сейчас выделили 152 миллиона рублей. Эти комплексы появятся на дорогах уже к 1 августа.

Под куполом

Столичные эксперты привезли в наш регион собственные идеи по улучшению ситуации с «пешеходной аварийностью». Как рассказала представитель экспертного центра в области безопасности дородного движения Елена Беллес, во Владимирскую область специалисты приехали с «багажом» разных мероприятий.

Елена Беллес. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Наше исследование показало, что часто пешеходы даже не стараются знакомиться с правилами дорожного движения, поэтому многие банально боятся переходить улицу на нерегулируемых переходах. А еще отчасти виноваты водители, которые не пытаются сбросить перед переходами скорость, - говорит Елена Беллес.

В связи с этим эксперты придумали несколько просветительских «фишек», при помощи которых попробуют «достучаться» до сознательности владимирцев, однако решено, что навязывать скучные лекции никому не будут.

Так, в ближайшее время во Владимире «вырастет» брендированный купол, под которым столичные эксперты начнут задавать всем желающим вопросы, как себя вести на дороге, а получив ответы, объяснят, в чем состояли ошибки и как поступать правильно. Такие игры устроят на АЗС для водителей и в торговых центрах для пешеходов.

Не обойдется и без подарков. Одним из главных станут светоотражающие шнурки. Правда, все вышеописанное будет происходить только во Владимире - к сожалению, до районов эксперты не доедут. Предварительно, кампания «Твой ход! Пешеход» продлится в нашем регионе до конца лета.