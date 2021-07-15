Владимирским кинотеатрам дадут отсрочку до сентября, а по каждому детскому центру будут решать индивидуально

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Перед началом встречи ходил упорный слух, что кинотеатр «Русь-Кино», вынужденно закрывшийся после вступления в силу ограничений, на встречу принципиально не придет, однако руководитель кинотеатра Ирина Елесина не только явилась, но и выступила от лица сразу всех кинотеатров области.

В кино через одного

- Ограничения, которые носили рекомендательный характер, мы давно уже исполняем, – заявила она и перечислила целый список антиковидных мер – от раздачи масок до интервалов между сеансами и рассадкой посетителей строго через одного.

По словам Елесиной, кинотеатры еще в первую волну вынужденно простаивали порядка 4,5 месяцев, а новые ограничения, запрещающие посещение кино людьми без прививок и ПЦР-тестов опять ставит индустрию под удар. Еще один подводный камень: при всем желании, с вакцинацией сейчас проблемы.

- Мы стояли в очереди на вакцинацию, и нас в очередной раз перенесли, - посетовала Елесина и сообщила, что вынуждена была отправить своих сотрудников в отпуск.

Александр Ремига пообещал проработать вопрос по поводу переноса ограничений по посещаемости кинотеатров на 1 сентября с губернатором.

- Однако учтите, что если обязательные санитарно-эпидемиологические требования соблюдаться не будут, с этого числа в кино можно будет ходить только привитым или людям, сдавшим тест ПЦР, - резюмировал Ремига.

Не стоит путать развлечения и развитие

А вот с детскими развлекательными центрами вышло сложнее. Например, управляющая владимирского детского центра «Антошка» Светлана Бауло заявила, что не совсем справедливо равнять все такие центры по одной шкале. В частности, размеры ее торгово-развлекательного центра таковы, что на 1000 квадратных метров оказываются только 60 ребят, и даже внутри развлекательные площадки практически не сообщаются друг с другом и распределены по зонам.

- Таким образом, никто из детей не «наслаивается» друг на друга, и даже на аттракционах соблюдается дистанция как минимум в 1,5 метра, - заявила Бауло.

Проще говоря – на таких площадях риск передачи заразы минимален, а вот более мелким развлекательным центрам куда сложнее, но и они не сдаются.

- Сейчас сезон отпусков, и количество детей минимальное. Там, где должно быть десять человек, приходят трое или четверо, - говорит представитель менее крупного детского центра Ирина Коваленко.

Так что теперь властям предстоит решить трудную задачу – как сделать так, чтобы определить число ребят, которые могли бы одновременно находиться на развлекательных площадках, в зависимости от габаритов самих организаций. Тут выступили представители детской развивающей отрасли, и предложили вовсе перейти на индивидуальные занятия, а лучше всего вовсе разграничить детские развлекательные центры и детские развивающие центры: в последних чаще всего с детьми занимаются индивидуально или малыми группами, что само по себе минимизирует риски.

Последнее, на что посетовали представители «детской» отрасли – это бегство сотрудников.

- Люди имеют опыт, аккредитацию, прошли специальное обучение и сделали прививку, однако даже при этом нас закрывают в третий раз. Сотрудники просто перестают нам верить и уходят в другие отрасли. Как следствие – приходится искать новых людей и все проходить заново, - посетовали бизнесмены.

Александр Ремига пообещал, что представит на суд губернатора все предложения. Однако пока речь не ведется о том, что их примут сию секунду.

- Завтра (15 июля - Авт.) мы должны проработать всё с Роспотребнадзором. Пока получены ответы не на все наши вопросы, там есть “темные пятна” - как технически обезопасить клиентов этих заведений. Есть рекомендация по регионам закрыть детские развлекательные центры. Но мы хотели всё-таки разграничить, так как детские игровые центры тоже разные бывают, бывают полторы тысячи метров, бывают десять метров, и всех сводить к одним и тем же правилам просто неправильно. Во Владимирской области около 30 детских развлекательных центров, и по каждому мы будем в ручном режиме бороться за то, чтобы ограничения были связаны исключительно с безопасностью, но при этом позволяли бы им и работать. Вот наша основная задача на завтра, - заключил Ремига.

«Кардинально закрутим магазины»

Однако чтобы заведомо отсечь критику по поводу того, что бизнес страдает, пока общественный транспорт ходит битком, а в магазинах толпятся очереди, Александр Ремига заявил, что это «неправильная постановка вопроса».

- Транспорт мы никогда не закроем, точно так же, как и продуктовые магазины – с этим тезисом мы определились. Но непонятно, почему люди в транспорте не носят маски, почему не соблюдают масочный режим в магазинах, тем самым распространяя заболеваемость? – заявил вице-губернатор, и тут же добавил: - Сетевые магазины несколько выбились из этой «колеи», но ситуацию мы кардинально «закрутим», чтобы масочный режим соблюдали 100 процентов посетителей, - пообещал Ремига.

Впрочем, относительно ограничений на транспорте зам главы региона все же не стал высказываться.

Не исключено, что решение по судьбе кинотеатров будет принято уже 15 июля.

КСТАТИ

По словам Александра Ремиги, пока еще нерешенным остается вопрос по поводу ПЦР-тестирования, которое, как известно, делается только за деньги. По словам вице-губернатора Владимирской области, многие гостиницы и рестораны предложили проводить такое экспресс-тестирование прямо у себя.

- Таким образом, в течение получаса можно будет решить вопрос с заселением или обслуживанием человека. Однако сейчас мы работаем над тем, чтобы цена таких экспресс-тестов была минимальной, - заявил Александр Ремига.