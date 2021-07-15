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Общество15 июля 2021 1:00

Выборы в Госдуму во Владимирской области продлятся три дня

Кандидаты уже вовсю подают документы
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Пандемия растянула ход голосования на несколько дней.

Пандемия растянула ход голосования на несколько дней.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До выборов в Государственную думу осталось совсем немного – всего два месяца. И вновь, как и весной, процедура голосования продлится три дня. В этот раз голосовать за кандидатов в Думу можно будет с 17 по 19 сентября.

- Связано это, конечно же, с пандемией, - рассказал председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев. – Еще месяц назад казалось, что все закончилось, выборы пройдут в старом формате. Но нет. Поэтому на избирательных участках мы будем делать все, чтобы обезопасить людей от возможности заражения. На входе каждому будут измерять температуру, и если она есть, то его прямо на участке осмотрят врачи. Кроме того всем избирателям будут выдавать маски, перчатки и индивидуальные ручки. Сами члены участковых комиссий будут сидеть в масках и лицевых щитках. Причем столы членов комиссии будут закрыты стеклом. Решается и вопрос с вакцинацией персонала комиссий. Пока привито где-то около 20 процентов, но тут надо понимать, что в области вообще низкий порог вакцинации, да и есть проблемы с тем, чтобы привиться. Но я думаю, к моменту самих выборов процент привитых будет выше.

В последнюю неделю активизировались кандидаты на выборы в Государственную Думу и начали подавать документы. Впрочем, процедура только началась, никого еще в избиркоме не зарегистрировали. Подали документы к 14 июля: Владимир Рыкунов и Сергей Корнишов (ЛДПР), Игорь Игошин и Григорий Аникеев («Единая Россия»), Лариса Емельянова и Антон Сидорко (КПРФ), Андрей Маринин («Справедливая Россия - За правду»). Всего по Владимирской области создано два избирательных округа – 79 и 80.

- Как видите, мы имеем уже достаточно большое количество кандидатов, - заявил Вадим Минаев. - Мы ожидаем конкурентную борьбу в обоих округах. В полночь с 12 на 13 июля завершился срок подачи документов от кандидатов-самовыдвиженцев. Ни один кандидат, желающий выдвигаться в порядке самовыдвижения, в комиссию не обратился.

Вадим Минаев.

Вадим Минаев.

Кстати, это уже не первые выборы в Госдуму, где нет кандидатов-самовыдвиженцев. В 2016 году в одиночное плавание также никто не пускался. И все шли на выборы по партийным спискам. При этом, по словам Вадима Минаева, собрать 20 тысяч подписей при грамотной организации вполне реально.

- Но люди предпочитают идти по более легкому пути – отбираться по партийным спискам, - пояснил председатель облизбиркома. – Здесь не надо собирать подписи, причем практически все партии могут так делать. Поэтому, если можно ехать по хорошей дороге, зачем выбирать дорогу с ухабами и выбоинами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В сентябре помимо выборов в Госдуму во Владимирской области пройдет 32 избирательные кампании в органы местного самоуправления. Из них 13 кампаний являются основными, 16 – дополнительными и три кампании будут повторными.

КСТАТИ

В каждую избирательную кампанию создаются временные участки. Будут такие и в сентябре. Всего создано три временных участка: два – во Владимире, один в Коврове. Причем все они появятся на территории больниц. Во Владимире подобные участки созданы на базе Областной Клинической больницы и «Красного креста», в Коврове – на базе городской клинической больницы.

Ни на одном из данных участков не будет камер видеонаблюдения из-за специфики учреждений. А вот на остальных участках будут либо стационарные камеры от «Ростелекома», либо переносные камеры на ноутбуках.

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