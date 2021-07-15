Проект новой поликлиники в Коммунаре разработают за девять с половиной миллионов

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Трехэтажное здание взрослой и детской поликлиники должны построить в микрорайоне Коммунар рядом с областной больницей. Необходимость в строительстве новой поликлиники назрела давно – в ОКБ просто не хватает места для размещения новых кабинетов, а число жителей микрорайона только растет. Пока взрослые обращаются за первичной медпомощью в городскую поликлинику №2 – бывшую Студенческую, но ездить в город не всегда удобно. Неудобно это делать и родителям с детьми из присоединенных территорий, например, Злобино или Шепелево – их шлют в филиалы городской детской поликлиники №1. Кстати, построить поликлинику в Коммунаре обещала еще экс-губернатор Светлана Орлова, а бывший директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин называл ориентировочные сроки строительства – 2020 год.

275 человек за смену

Однако не только строительство до сих пор не началось, но и сам проект претерпел изменения. Так из него исчез стоматологический кабинет, меньше стало терапевтов, не планируется и подстанция скорой помощи. Предполагается, что взрослая поликлиника сможет принимать 200 пациентов в сутки (из восьми тысяч жителей, которые относятся к этой поликлинике), работать пять дней в неделю, а в выходные там будет дежурный врач. Детская поликлиника будет работать в две смены и принимать 75 малышей за смену, при этом по планам к ней относиться будет 3500 детей. Дежурного врача в ней не планируется.

При этом по заданию нужно не только спроектировать корпуса поликлиники общей площадью 3 850 «квадратов», но и площадку вокруг него с парковкой, зонами отдыха, зеленью. В детской поликлинике запланирован просторный вестибюль – минимум 36 квадратов, регистратура, справочная, гардероб и колясочная, четыре кабинета педиатров, кабинеты узких специалистов – хирурга, невролога, офтальмолога, лаборатория и на радость мамам – комната для кормления малышей. Кстати, такую комнату пытались организовать в детской поликлинике №1 на Студеной горе, огородив панелями закуток в коридоре, а в Коммунаре планируют выделить отдельное помещение. Во взрослой поликлинике будут принимать пять терапевтов, уролог, кардиолог, невролог, гинеколог, эндокринолог, хирург, офтальмолог, физиотерапевт и отоларинголог, предусмотрен отдельный кабинет для профосмотров и прививочный кабинет. Кроме того, в поликлинике можно будет сделать рентген, флюорографию и маммографию.

Попытка №2

Кстати, это не первая попытка разработать проект в поликлинике в Коммунаре. В прошлом году на разработку будущего здания выделили 8,99 миллионов рублей, однако победитель торгов ООО «Штандарт» согласился поработать чуть меньше, чем за шесть миллионов. А его конкурент, владимирская строительная компания, просила всего на девять тысяч больше. Однако в срок он контракт не выполнил, его расторгли в одностороннем порядке, взыскав с него штраф. Сейчас подрядчик оспаривает это решение в Арбитражном суде.

Теперь на разработку проекта выделили 9,62 миллиона рублей. Дней на его выполнение дают уже не 110, как в первый раз, а всего 75. Победителя выберут 10 августа, а в середине декабря он должен сдать результаты своей работы, уже прошедшие экспертизу. После того, как проект буде готов, начнут искать деньги и на его реализацию.

В новую поликлинику планируется в общей сложности устроить 135 человек – 25 сотрудников в детской поликлиники и 110 во взрослой. Правда, кто будет в ней работать – вопрос пока открытый. По данным департамента здравоохранения, только во Владимире не хватает 260 врачей, конкретно в городской поликлинике №2 ищут двенадцать врачей. Также в городе ищут 315 средних медицинских работников – медсестер, лаборантов, фельдшеров.