Владимирский блогер спросил Зака Снайдера о Тарковском

Кадр из подкаста-интервью.

Есть во Владимире один человек, который точно вам может рассказать о кино если не все, то очень многое. Владимирец Илья Кролик ведет свой канал на Ютубе уже много лет и за это время достиг отметки в 55,6 тысячи подписчиков. О нем знают во многих регионах России. И славится он, в первую очередь, достаточно веселыми обзорами фильмов. Кроме того, Илья – самый настоящий гик. Он поклонник комиксов Marvel и DC, вселенной Звездных войн и многих других кинопроизведений, популярных в широких и узких кругах.

Кадр из фильма "300 Спартанцев".

В частности, Илья был и остается поклонником режиссера Зака Снайдера. И недавно он сумел принять участие в интервью-подкасте с этим режиссером, в котором шанс задать свои вопросы получили семь его фанатов, проживающих на постсоветском пространстве и ведущих паблики о творчестве Снайдера.

Илья Кролик часто выезжает на различные мероприятия, посвященные кино и массовой культуре.

Люди, увлекающиеся мировым кинематографом, однозначно знают, кто такой Зак Снайдер. Этот человек снял обласканные зрителями и критиками фильмы «300 спартанцев» и «Хранители» (оба фильма являются экранизациями комиксов). После чего он стал снимать фильмы по комиксам издательства DC – благодаря ему мы увидели нового Супермэна, Бэтмана, Чудо-Женщину и многих других достаточно известных супергероев. Он даже начал снимать «Лигу Справедливости» (это такой вариант марвеловских «Мстителей»), но потом в семье у Снайдера произошло несчастье, и почти готовый фильм был переделан другим режиссером. И этот переделанный фильм провалился с треском.

Кадр из фильма "Лига Справедливости".

Вы сейчас спросите, к чему вообще это все. Да к тому, что фанаты Зака Снайдера потом завалили руководство компании, владевшей правами на фильм «Справедливости», петициями с требованиями выпустить режиссерскую версию фильма – ту, которую снял Снайдер. И произошло невиданное – фанаты добились своего. А Снайдера в последние полгода носили на руках все – просто любители кино, кинокритики, студии.

И вот Зак Снайдер согласился поговорить со своими российскими фанатами. Илья Кролик задавал вопросы третьим.

- Мне захотелось задать уникальный вопрос, который бы не спросили на Западе и ответ на который можно было получить только спросив самому, - рассказал нам Илья.

Сначала он показал два кадра – один из фильма «Лига Справедливости», а второй из «Зеркала» Андрея Тарковского. После этого спросил:

- Это сознательная отсылка к произведению Тарковского или нет?

Режиссер отдал дань российскому кинематографу.

Зак ответил, что, скорее всего, да, так как в любой киношколе показывают фильмы Тарковского, в противном случае это неправильная киношкола.

- Возможно, когда я снимал этот кадр, я не думал об оммаже сознательно, но я смотрел ленту «Зеркало», и поэтому это можно считать отсылкой, раз я сделал также, - добавил режиссер, отвечая Илье Кролику.

Кроме того, владимирский блогер уточнил, знает ли Снайдер российских или советских режиссеров и нравится ли ему кто-то.

- Российские киноделы, особенно в ранний период, создали значительную часть современного киноязыка, - последовал ответ. – И поверьте, каждый кинодел, независимо откуда он, отдает дань уважения российскому кино.

Илья в итоге остался под большим впечатлением от общения с режиссером.

- Снайдер очень душевный, лёгкий в общении, приятный, абсолютно приземлённый. И невероятно увлечённый творчеством, - сказал нам Илья.

Кстати, Илье не в первой встречаться с крутыми режиссерами современности. В еще докоронавирусные времена он взял автограф у Дени Вильнева, автора таких фильмов как "Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049" и выходящей этой осенью экранизации "Дюны" Фрэнка Герберта.