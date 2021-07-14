«Рыжие ПАЗики» временно «захватили» Юрьевец и Энергетик

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Он работает всего пару дней на временных маршрутах №19С и 30С, но владимирцы уже успели прозвать автобусы перевозчика «Рыжими Пазиками» и «Ржавыми автобусами». Последнее прозвище дано только за цвет, так как машины на самом деле еще новые, даже пахнут заводской смазкой. Впрочем, несмотря на это, к работе нижегородского перевозчика ООО «РБ и К» во Владимире уже появились нарекания.

Нужны большие автобусы

В соцсетях кто-то из местных написал, что «Рыжие» не соблюдают интервалы — якобы в воскресенье их не могли дождаться в Энергетике. В связи с этим вместе с начальником управления транспорта и связи Юрием Ивановым 13 июля мы отправились с внезапной проверкой на линию.

По словам Юрия Иванова, буквально накануне его подчиненные проводили похожий рейд, и нареканий к «Рыжим» не возникло.

- Интервал движения автобуса №30С составляет 13 минут, а 19С — 15-20 минут. На линии должно выходить пять и четыре машины соответственно, но по факту мы обнаружили шесть и пять работающих автобусов, - рассказал Юрий Иванов, пока на конечной в Энергетике мы ждали автобусы.

Юрий Иванов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Напомним, что когда ООО «АДМ» отказалось от машин №15 и 21С, в Энергетике остался только муниципальный автобус №29С. Так и появились в помощь два новых маршрута — «тридцатый» бегает из Юрьевца, «девятнадцатый» - из Энергетика до Рябинки.

- Ранее их обслуживал ИП Тимофеев, но так как он взял маршрут №20, пришлось привлечь нового перевозчика. Почему именно нижегородский «РБ и К»? На самом деле, предложение делали всем перевозчикам, но владимирские компании желания не изъявили, - объяснил Юрий Иванов. - Нижегородцы пришли к нам с автобусами среднего класса, а мы всем перевозчикам предлагаем обслуживать маршруты машинами большого и особо большого класса.

Так что пока новые автобусы власти рассматривают исключительно как переходный вариант, хотя не скрывают, что нижегородцы изъявляли желание работать и на других линиях, но им объяснили, что «Пазиками» тут не обойтись.

Во Владимир привезли из Нижнего Новгорода не только автобусы, но и водителей с кондукторами. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Мы рассчитываем в августе вернуть автобус №15, и тогда будет видно, что делать с временными маршрутами, - заявил Юрий Иванов, и тут же добавил, что пока желающих взять пятнадцатый маршрут нет.

С коляской сюда не залезть

Что до рядовых владимирцев, то они относятся к появлению «Рыжих» двояко.

- Машины хорошие, экипажи приветливые, так что пока претензий к ним нет, - говорит местный житель Павел Валентинович.

А вот жительница Энергетика Нина Малашина считает, что без «пятнадцатого» не обойтись.

- Если бы эти автобусы ходили не до Буревесника, а в Доброе, всех бы все устраивало, - призналась Нина. - Эти «ПАЗы» вроде бы нормальные, хотя пожилым людям в них трудно забираться, а мамочкам с колясками и вовсе туда не попасть.

Водитель автобуса №30С Алексей Горев признался, что приехал он к нам прямо из Нижнего Новгорода.

Водитель автобуса №30С Алексей Горев. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Живем в гостинице, правда до гаража далековато, - улыбается Алексей. - Нас взяли по несколько человек с каждого маршрута, и отправили сюда, на какой срок пока не знаю, но мы уже к Владимиру привыкли — город чистый, ухоженный, пассажиры тоже очень приветливые. К улицам тоже привыкли, так что теперь ездим быстрее — интервал у нас короткий, приходится успевать.

В целом за два часа рейда все машины действительно курсировали с заданным интервалом, так что нареканий к ним не возникло, однако что будет дальше — покажет время.

КСТАТИ

13 июля появилась информация, что в ООО «АДМ» началась забастовка персонала. Однако в горадминистрации Владимира заявили, что не готовы что-либо комментировать, так как это «внутреннее дело перевозчика».

- Сейчас они по-прежнему обслуживают два городских маршрута №26 и 28, и вопросы к ним есть, - кратко заявил Юрий Иванов. — Мы выдаем им уведомления по невыполнению контрактных условий.