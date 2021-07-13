Владимирский общепит пожаловался в прокуратуру на коронавирусные запреты

. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ситуация вокруг коронавирусных ограничений в сфере услуг и общественного питания во Владимирской области накаляется с каждой минутой все сильнее. Причем, есть ощущение, что бизнес, измученный первой и второй волнами ковида готов идти на открытый конфликт с областной администрацией.

Не успел первый вице-губернатор Александр Ремига сообщить о том, что в течение ближайших трех дней (13-15 июля) он готов встречаться с представителями бизнес-сообщества Владимирской области для обсуждения указа губернатора о введении дополнительных ограничений из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации, как общепит и сфера услуг ответила своим пресс-релизом. В нем представители сферы услуг заявили, что если и были готовы встречаться с властью то только вместе, а не по отдельности.

Тут надо уточнить, что в «белом доме» каждый день будут общаться с частью предприятий, страдающих от запретов. 13 июля в 13.00 должна состояться встреча с представителями фитнес-индустрии, салонами красоты, парикмахерскими, 14 июля в 17.30 – с кинотеатрами и детскими центрами, 15 июля в 15.30 – со сферой общественного питания и объекты туризма. В таком формате предприниматели заявили, что отказываются общаться с Александром Ремигой. Более того, бизнес хочет встречи непосредственно с Владимиром Сипягиным.

Александр Ремига. Фото: Виктория СУХОВА

Параллельно ассоциация отельеров и рестораторов Владимирской области написала заявления в областную прокуратуру (на имя прокурора Владимирской области Игоря Пантюшина). В письме есть следующие строки: «Считаем, что Указ Губернатора Владимирской области №106 от 8.07.2021 г. И Указ Губернатора Владимирской области №109 от 12.07.2021 г. (далее – указы) нарушают права субъектов предпринимательской деятельности, незаконно ограничивают деятельность предприятий сферы услуг региона». Кроме того, предприниматели ссылаются на 55 и 56 статьи Конституции РФ и в связи с этим просят прокуратуру вмешаться и встать на защиту бизнеса.

Впрочем, в «белом доме» уже ответили, что на встречу с Ремигой согласны часть предпринимателей. Мы будем на этой встрече и обязательно потом расскажем о ее итогах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

12 июля на Change.Org была создана петиция с требованием отменить указ губернатора №106. За сутки ее подписали более 5600 человек (на 11 часов утра). При этом параллельно ассоциация отельеров и рестораторов Владимирской области собирает подписи под петицией вживую. Там речь идет о еще паре тысяч подписавшихся.