В одном из владимирских садиков начали требовать отрицательный ПЦР-тест детей

Фото Дианы ИВАНОВОЙ.

В то время как индустрию красоты и общепита будоражит от ограничений, установленных в связи с «третьей волной» коронавируса, руководители некоторых дошкольных учреждений во Владимире, видимо, решили пойти по стопам областных чиновников и «усилить» безопасность своих воспитанников. Конкретно, речь идет о детском саде №127.

- Прихожу я забирать ребенка, а воспитатель просит оповестить родителей о новых правилах. Заведующая на собрании, ссылаясь на указ губернатора, сказала, что если ребенок во время отпуска находился в соседнем регионе или отдыхал на море, то его родители помимо обычной справки от педиатра должны предоставить еще и свежий отрицательный ПЦР-тест, - рассказала жительница областного центра Надежда (имя изменено).

Конечно, родители от таких нововведений были в шоке и обратились к нам с вопросом, законно ли это. Параллельно в родительском чате сыпались как из рога изобилия вполне логичные вопросы: а что, заразиться коронавирусом можно только на море, а в автобусе или магазине нельзя? А как вообще узнают, что ребенок ездил не в деревне к бабушке, а в Краснодарский край? А оплатить ПЦР-тест детский сад не хочет в этом случае?

В городской администрации крайне удивились, когда услышали о новых правилах приема детей.

- Мы обратились к заведующей за разъяснениями. Она нас уверила, что воспитатели просто неправильно поняли ее. Требуется только справка от педиатра, в котором будет написано, что ребенок здоров и может посещать детский сад. Никаких ПЦР-тестов делать не нужно, - подчеркнула Анна Басова, сотрудник пресс-службы городской администрации.

Надо сказать, что действительно в других садиках заведующие не стали вводить какие-либо необычные новшества, установленные с целью обезопасить детей от опасного вируса. Во всяком случае, больше нигде родители не возмущались. Впрочем, если от вас в детсаду тоже требуют сделать что-то выходящие за рамки закона, вы можете пожаловаться нам по телефону: 8(4922)44-13-43. Или пишите прямо здесь в комментариях к статье.