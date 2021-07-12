Владимирские фитнес-клубы приостанавливают действие абонементов на неопределенный срок

. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С 12 июля во Владимирской области вступили в силу ограничения, запрещающие посещения кафе, ресторанов, салонов красоты, кинотеатров и фитнес-клубов без сертификата о вакцинации или отрицательного свежего ПЦР-теста (вечером того же дня стало известно, что можно поесть и со справкой, что вы в последние полгода болели "ковидом").

При этом, как отмечают сами предприниматели, никаких инструкций им в администрации области не дали. Вопросов у предпринимателей много: можно ли принимать детей без всяких документов, как быть с беременными, кормящими и другими жителями, кто не может по медицинским показаниям пока сделать прививку, в каком виде требовать справку или сертификат, например, достаточно ли его в электронном виде, можно ли принимать результаты экспресс-теста на коронавирус из аптеки? Как справедливо замечают владельцы кафе и салонов, сейчас большинство лабораторий высылает результаты тестов на электронную почту или предлагает смотреть результаты в личном кабинете, а там с помощью фотошопа при желании легко изменить дату. Кроме того, нет механизма и о том, как вести учет посетителей со справками и сертификатами, чтобы отчитаться при проверке, а также как проверять подлинность документов.

«Все пункты вакцинации в местах общепита прикрыли, нам выставили какие-то нереальные условия для работы. Будем жить по ежедневным новым вводным. Нам не дали никаких рекомендаций и алгоритмов по проверке подлинности или наличия обоих вакцин. Только штрафы за обслуживание по заведомо поддельному сертификату. Никакой информации по детям, сыну только через 2 недели 18, а до этого непонятно, чего с ним делать, на спорт нельзя, в кафе нельзя. Предлагают организовать экспресс-ПЦР у зданий общепита, но кто там будет это делать, кто такой богатый?», - говорит владелица одной владимирской кофейни.

Реагируя на новые ограничения, практически все фитнес-клубы разрешили непривитым на неопределенный срок приостановить действие клубных карт. А некоторые пошли еще дальше. Так фитнес-клуб «ВЕЛС» временно приостановил свою работу, пожелав посетителям не прекращать заниматься спортом. Как сообщила администрация клуба, работа приостановлена «до полного прохождения вакцинации от COVID-19 всего персонала». Все абонементы будут заморожены с 12 июля до возобновления работы клуба.

Хотя обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг в регионе формально не ввели, чиновники настоятельно рекомендуют привить 80% сотрудников, при этом из-за нехватки вакцин многие сотрудники успели сделать одну прививку, а вторую – не могут, вакцин просто нет. Временно приостановило свою работу и «Русь-кино» - тоже на неопределенный срок, приостановили свою работы квесты «Объект». Общепит же продумывает, как продержаться, и предлагает бесплатную доставку и скидки на покупку еды на вынос. Также предприниматели просят смягчить ограничения и открыть хотя бы летние веранды, а в соцсетях владимирцы уже окрестили 12 июля «Днем оскорбления чувств здравомыслящих». При этом многих удивляет, почему кафе оказываются под запертом, а вот общественный транспорт, где масочный режим нарушается гораздо чаще, никто не трогает.