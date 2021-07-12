Владимирцы начали сдавать путевки в Краснодарский край

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Коронавирус снова ударил по туризму, хотя специалисты полагали, что в этом году сезон окупится с лихвой. Тем более что Турция была долгое время закрыта, а владимирцы начали покупать туры еще зимой.

Прививка ради отпуска

Но надежды не оправдались. Заболеваемость Covid-19 поползла вверх, а чиновники Краснодарского края решили перестраховаться. Напомним, с 1 июля туристу нужно брать с собой одну из двух справок: результат отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, или же справку от врача о том, что не более 6 месяцев назад переболел COVID-19. С 1 августа при заселении попросят предъявить сертификат о вакцинации.

- Если говорить о заездах на автобусах, то спрос меньше, чем в том году. Причем он был меньше, даже когда еще не объявили о ПЦР и сертификатах. Кто хотел заехать в августе, вообще отказались от путевки, сказали, что делать прививки ради отпуска не будут, - говорит Евгений Толокнов, руководитель туристической компании «Павлин».

Крым пока останется открытым. Отдыхать на полуострове и заселяться в отели можно без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. Тесты потребуются только в санаториях. Однако Севастополь ранее ввел свои правила, по которым отели смогут принимать только привитых или переболевших туристов. При этом Крыму и Сочи репутацию еще подпортили дожди, из-за которых случилось сразу два крупных наводнения.

- Мы в августе собираемся ехать в Крым, надеюсь, погода не подведет. Но, конечно, волнуемся, вдруг закроют. Поэтому с мужем решили перестраховаться и сделать прививку от коронавируса. Главное, чтоб детям не пришлось сдавать тест, это дополнительные расходы, да еще и немаленькие, - говорит жительница областного центра Наталья Борисова.

В Турции паники нет

Что касается Турции, то после открытия границ многие владимирцы поспешили поменять путевки. И видят в этом одни плюсы — прививку делать не заставляют, сервис на высшем уровне да еще и отдохнуть дешевле получится.

«Все спокойно. ПЦР проверяли только у нас в аэропорту, Турки вообще ничего не смотрели. Мы прилетели первым самолетом, как только открыли – 22 июня. Сначала было мало народу, а когда улетали, уже много. Шведский стол есть, но накладывают они сами. Из отеля выходи куда хочешь, магазины, рынки, экскурсии, маски просят надевать только в больших ТЦ и то при обращении к продавцам», - пишет на форуме Влада из Владимира.

«Сейчас отдыхаю в Турции. Что касается шведского стола, то сейчас еду накладывают повара, но очереди нет. Маски носит только персонал на ресепшене. Температуру измеряли только по прилету», - пишет другая туристка Елена Попова.

Кстати, открытие Турции повлияло на снижение цен на другие направления, например, Мальдивы, Мексику, ОАЭ, Кипр.

А нас и в Нижнем неплохо кормят

Если вы думаете, что ограничения касаются только курортов, то ошибаетесь. Теперь в путешествие по другим регионам тоже придется брать справки или сертификат. Иначе в гостиницу не заселиться. А, например, в Калининградской области запретили автобусные экскурсии для туристов, у которых нет сертификата о вакцинации от коронавируса или отрицательного теста ПЦР.

- Владимирцы берут экскурсионные туры в Казань и Санкт-Петербург, но опять же меньше, чем в прошлом году. Хорошим спросом пользовалась Карелия, но с 15 июля при заселении в отели ввели ПЦР или сертификаты, и спрос упал. Если говорить об однодневных турах, то выбирают Нижний Новгород, Ярославль, Плес, - перечисляет Евгений Толокнов.