Владимирский общепит просит не вводить ковидных ограничений до 1 сентября

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 12 июля администрация Владимирской области вводит жесткие ковидные ограничения на территории региона. С понедельника все рестораны, бары, кафе и закусочные смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации или отрицательным свежим ПЦР-тестом. Фуд-корты закрывать не планируют, но они по-прежнему смогут принимать только половину от возможного числа посетителей.

Новые ограничения также коснутся и салонов красоты, парикмахерских, массажных салонов, гостиниц, гостевых домов, бассейнов и спортцентров, которые смогут работать только при условии, что будут принимать только полностью привитых владимирцев либо со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Однако активнее всех против возвращения старых правил выступили именно представители сферы общественного питания, для которых новый указ губернатора равносилен банкротству.

- Если режим бесковидной зоны будет введен для наших предприятий на весь день работы (не только на ночные часы), то надо четко и ясно осознавать последствия такого решения для отрасли - такой формат будет равносилен полному закрытию, - заявляют предприниматели. - Процент полностью вакцинированных в регионе около 10%, и даже из этого процентного соотношения далеко не все люди ходят в рестораны, фитнесы, посещают отели. Готовых регулярно делать недешевый (и не всегда доступный) ПЦР-тест, например, для посещения кафе – также найдется немного. Можно смело предположить, что введение бесковидных зон обернется падением посещаемости как минимум на 95%.

В итоге предприниматели потребовали встречи с вице-губернатором Александром Ремигой, отвечающим за экономический блок. Состоялась она сразу же после объявления о ковидных ограничениях. На них предприниматели просили если не отменить указ, то хотя бы сместить сроки введения ограничения до достижения порога 60% вакцинированных жителей области.

- Предлагаем установить срок начала действия ограничений: на отели не ранее 1 августа, а на сферу услуг не ранее 1 сентября 2021 года, - предложили предприниматели из сферы услуг.

Однако по итогу встречи с Ремигой стало ясно, что на такое в «белом доме» точно не пойдут. При этом региональные власти готовы проработать другие меры поддержки общепита. В данный момент, к примеру, говорится о введении ежемесячной компенсации руководству ресторанов и кафе за каждого сотрудника по 12 тысяч 130 рублей. Также предполагается выдача кредитов под один процент и реструктуризацию уже действующих под тот же один процент.

Также в областной администрации думают о том, чтобы разрешить доступ на веранды ресторанов и кафе большему числу людей (главное соблюдать социальную дистанцию в полтора метра), а также открыть пункты по сдаче экспресс ПЦР-тестов рядом с заведениями общепита.

Впрочем, сами предприниматели смотрят на эти заявления с некоторой долей скептицизма. К примеру, создание пунктов с экспресс ПЦР-тестами сами по себе ничего не дадут, так как бесплатно их делать никто не будет, а за две тысячи рублей уже сами люди не согласятся их сдавать. Да и с банками договориться о столь выгодных кредитах будет непросто. В связи с этим бизнес-сообщество уже обнародовало открытое коллективное обращение к губернатору Владимиру Сипягину, в котором высказало свои требования к главе региона. Вместо кратких разъяснений мы решили опубликовать его полностью.

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