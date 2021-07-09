Вице-губернатора Романа Годунина уволили за скрытые банковские счета

.

В скупом сообщении пресс-службы администрации Владимирской области было сказано, что заместитель главы региона Роман Годунин освобожден от занимаемой должности в связи «с представлением работодателю подложных документов при поступлении на государственную службу».

Неучтенный доход

Утром 9 июля директор областного департамента безопасности Вадим Горожанинов в нескольких словах рассказал о том, что произошло в «белом доме» накануне. Как следует из слов главного хранителя правопорядка в стенах обладминистрации, ничего сенсационного не случилось — все происходило «в рамках трудового кодекса».

- По данному факту могу сказать, что в качестве кандидата на должность Роман Годунин 1 апреля 2020 года предоставил сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2019 год в отношении себя, своей супруги и несовершеннолетних детей. При заполнении данных справок Роман Сергеевич подтвердил полноту и достоверность предоставленных сведений, - рассказал Вадим Горожанинов.

По словам директора департамента безопасности, на тот момент у его ведомства не было оснований подозревать, что Годунин подсунул «липу», или что-то указал неправильно. Поэтому, как известно, в итоге он был утвержден в должности вице-губернатора Владимирской области.

Однако 26 апреля текущего года губернатор Владимир Сипягин инициировал проверку в отношении своего заместителя, срок которой должен был составить 60 дней. Еженедельно главе региона департамент безопасности предоставлял промежуточные отчеты о ходе работы в отношении Годунина.

- Среди материалов, которые приходили в отношении Романа Сергеевича из налоговой службы, а также из службы Росреестра Владимирской области поступили сведения о том, что Годунин в справке за 2019 год в качестве кандидата на должность не указал доход и сведения о нескольких банковских счетах. При этом необходимо отметить, что у него было 30 дней на предоставление уточненной справки за 2019 год, - заявил Горожанинов.

Собственно, как только о неучтенных счетах стало известно, департамент безопасности доложил об этом главе региона, а тот, в свою очередь, принял решение расторгнуть с Годуниным контракт.

- Напомню, что Роман Годунин — лицо, замещающее государственную должность. Следовательно, увольнение происходит в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, - уточнил Горожанинов, объяснив, что согласно старому указу главы региона, подобные «недочеты» в декларациях влекут за собой увольнение, что и было сделано в данном случае.

Вопреки слухам

Напомним проверка в отношении Романа Годунина началась после того, как региональные главки ФСБ и Следственного комитета возбудили в отношении него уголовное дело о картельном сговоре. Речь идет о махинациях, связанных со строительством Рпенского проезда.

По версии следствия, перед электронными торгами на строительство проезда, на которые заявились всего два участника, Годунин путем уговоров и угроз склонил директора «ДСУ-3» Романа Головина и его конкурента заключить между собой соглашение, согласно которому обе компании не станут снижать цену в ходе торгов. После этого аукцион признали несостоявшимся, и по правилам победу отдали ДСУ-3, как первому участнику, а та привлекла конкурента по договору субподряда.

Таким образом, цену контракта в 2 миллиарда 200 миллионов рублей снизить не удалось.

Вопреки слухам, Владимир Сипягин не стал увольнять своего зама после того, как в его кабинет с обыском пришли следователи и Годунина допросили в качестве подозреваемого. До настоящего времени он исполнял свои прямые служебные обязанности. Что касается расследования уголовного дела по ограничению конкуренции, то оно в настоящее время продолжается.