Владимиро-Суздальский музей-заповедник ждет «модернизация»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Новый руководитель Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков 7 июля встретился с одним из самых известных частных экскурсоводов Владимира — Алексеем Рагимхановым, более известным, как «гид Валентиныч». Как признался экскурсовод, итогами беседы он остался доволен.

Точка в конфликте

Чуть больше месяца назад Алексей Рагимханов устроил для «КП» наглядную мини-экскурсию вокруг Успенского собора и продемонстрировал, до какого плачевного состояния дошли наши уникальные памятники старины. По словам Валентиныча, реставрировать всемирное наследие никто не собирался, а частных гидов в ВСМЗ и вовсе объявили почти «персонами нон грата».

Тогда казалось, что крик души одного экскурсовода никто не услышит, и никто не ожидал, что новый руководитель музея Сергей Рыбаков так запросто согласится с ним встретиться.

руководитель Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Я с глубоким уважением отношусь ко всем, для меня главный принцип - это качество и ничего личного. Пожалуйста, я готов встретиться и настроен на прием - если у человека есть советы, предложения и реальные вещи, которые можно реализовать, готов выслушать и готов к новым идеям, - объяснил Сергей Рыбаков свое решение.

Многие владимирцы, узнав о встрече известного экскурсовода с главой ВСМЗ, скептически заявили, что вряд ли первый будет доволен новшествам по работе с частными гидами. Напомним — для них теперь предусмотрели круглогодичную и совершенно бесплатную аккредитацию на объекты ВСМЗ, и ввели систему оплаты за проведение экскурсий — либо за год, либо отдельно за разовое посещение. Однако Валентиныч заявил, что не только принимает эти идеи, но и сам же их предложил.

- Идея об оплате и аккредитации принадлежала мне, но она не новая — я подсмотрел ее у Новгородского музея и озвучил еще прошлым летом. Теперь эту идею переняли, что посеяло между музеем и гидами мир навсегда. Можете так и написать: раньше музей мешал творчески развиваться людям, которые это умеют и хотят, - рассказал Алексей по итогам беседы с Рыбаковым.

По словам Валентиныча, на этом в конфликте можно поставить жирную точку — кстати, он и сам скоро пройдет аккредитацию, и ничуть не против оплачивать право на экскурсии, вопреки слухам.

В храмы музея владимирцев пустят бесплатно?

Также, по словам Рагимханова, с новым директором ВСМЗ они обсудили то, о чем Алексей рассказывал нам на встрече полтора месяца назад. Речь идет о реставрации наших культурных объектов. Оба пришли к мнению, что за предыдущие годы музей пришел «к крайней стагнации и разрухе».

- По поводу реставрации хочу сказать, что она на самом деле будет проводиться, и не только Золотых ворот. Просто их все видят, а по сути во Владимире все памятники нуждаются в приведении в порядок, - резюмировал экскурсовод.

Кстати, сам Сергей Рыбаков признался, что проблему реставрации не замечать просто невозможно, но и решить ее очень скоро не получится.

- Меня часто спрашивают по поводу реставрации, но могу сказать, что наши объекты не ремонтировались десятилетиями. Сейчас я фактически нахожусь в нулевой точке, а только насоздание одного проекта требуется как минимум полтора года, - рассказал накануне глава ВСМЗ.

Также, по словам Рыбакова, нужно проработать вопрос с фондохранилищем — сейчас музей располагает помещением в 1500 квадратных метров, а требуется как минимум 5000 — так что дел предстоит много, и на все требуются деньги.

Кроме реставрации и взаимоотношений гид и гендиректор обсудили вопросы возможного проведения будущих мероприятий. Алексей не стал озвучивать, что это будут за события, но возможно, что-то ВСМЗ проанонсирует уже в ближайшее время.

Частный гид Алексей Рагимханов Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Также я предложил провести во Владимире выставку современных художников всех направлений — эта тема сейчас крайне популярна в Москве, а во Владимире почти не представлена, -поведал Рагимханов.

Еще один важный момент — оба собеседника сошлись во мнении, что статус памятников археологии необходимо присвоить таким объектам, как Сунгирское городище или Ярополч — до сих пор они этим статусом, как ни странно, не обладают.

Наконец, гид Валентиныч донес до руководства музея наболевший среди владимирцев вопрос о бесплатном посещении храмов, принадлежащих музею (в том числе Успенского собора) жителями Владимирской области.

- Речь идет не только о Владимире, но и о церквях в Суздале. На самом деле посетителей будет не так много, зато никто не сможет сказать, что в храм «пускают за деньги», и проблема решится сама собой, - заметил Рагимханов.

В целом беседа с новым директором ВСМЗ прошла «конструктивно».

- Я добился того, чего хотел — меня приватно пригласили и я смог озвучить свои мысли. Не думайте, что мы говорили только о судьбе частных гидов — речь шла о модернизации всего музея, - заключил гид Валентиныч и заявил, что больше не будет ругаться с руководством ВСМЗ.