Во Владимирской области попасть в кафе и парикмахерскую можно будет только с сертификатом о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом

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В регионе решили ввести новые ограничения, соответствующий указ уже подписан губернатором. Пойти на этот шаг областную администрацию заставило растущее число заболевших коронавирусом. Напомним, 8 июля зарегистрировали рекордное число заболевших – 247 человек. При этом болеют люди всех возрастов, и большинство болеет тяжело. Так с 12 июля, с понедельника, все рестораны, бары, кафе и закусочные смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации или отрицательным свежим ПЦР-тестом. Фуд-корты закрывать не планируют, но они по-прежнему смогут принимать только половину от возможного числа посетителей.

Новые ограничения также коснутся и салонов красоты, парикмахерских, массажных салонов. Они также смогут работать только при условии, что будут принимать только полностью привитых владимирцев либо со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Также попасть в бассейны, спортивные и тренажерные залы тоже получится только с сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом. Так что если вы планировали поплавать или подстричься – успейте сделать это за оставшиеся четыре дня. Для гостиниц и гостевых домов сохранятся те же ограничения: они будут принимать только гостей с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом.

В Белом доме понимают, что эти ограничения повлияют на бизнес и обсуждают, как поддержать малых предпринимателей. Совещание по этому вопросу пройдет сегодня, среди обсуждаемых вариантов: снижение налогов и аренды на госимущество, которым пользуются многие предприниматели, выдача льготных кредитов и субсидирование части зарплаты сотрудникам. Правда, особых льгот для арендаторов коммерческой недвижимости пока не предусмотрено.

Новые меры популярными не назовешь: предприниматели и обычные жители интересуются, почему переполненные городские и пригородные автобусы не считают опасным местом для передачи коронавируса, а вот кафе, где легко соблюдать дистанцию, считают? При этом в администрации полагают, что ограничения, охватившие фактически всю сферу услуг, не погубят ее.

-В регионе сейчас привито около 150 тысяч человек, это достаточно значительная цифра, поэтому сфера услуг не останется в вакууме, - отметил вице-губернатор Александр Ремига.

Кстати, по его словам, ждать снятия ограничения в скором времени не стоит. Даже если число заболевших начнет снижаться через две недели, в лучшем случаи ограничения смягчат через два месяца.