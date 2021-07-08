Коронавирус свадьбе не помеха: в Муроме 8 июля распишут 32 пары

Из архива Анны Столяровой

Прошлый год в плане свадеб был по-настоящему провальным. Пандемия закрыла двери ЗАГСов на замок, банкеты пришлось отменять, а самые решительные молодожены закрыли лица масками.

В этом году сценарий повторяется. Однако узаконить отношения пары пока могут. Одной из самых любимых дат молодоженов традиционно считается 8 июля — День семьи, любви и верности. Выбирая эту даты, молодожены зачастую едут в Муром, на родину святых Петра и Февронии. В этом году здесь распишут рекордное число пар — 32! Такого не бывало даже в мирное, докоронавирусное, время.

- Нам поступало очень много звонков и заявлений от молодоженов. Все хотели пожениться 8 июля. Обычно в четверг мы не расписываем, но в этом году сделали исключение для молодых, больше того — ЗАГС в этот день будет работать с девяти утра до девяти вечера с перерывом на обед, - рассказала Марина Мышленник, заведующая отделом ЗАГС округа Муром.

Примечательно, что 20 пар — иногородние. Молодожены приедут из Санкт-Петербурга, Омска, Ленинградской, Московской, Ростовской, Нижегородской областей и разных городов Владимирской области.

- Считается, что брак, заключенный на муромской земле будет счастливым и долгим, таким же, каким был у Петра и Февронии. Поэтому каждый год очень много пар приезжают со всех уголков страны, - отметила Марина Мышленник.

Единственное, что может омрачить церемонию – ограничения. В Муроме на росписи разрешено находиться 10 гостям, включая фотографа и пару. Всех, кроме молодоженов, попросят надеть маски. А вот спрашивать справки или требовать сертификат вакцинации, как в Нижегородской области, не будут.

Во Владимире желающих расписаться в будний день тоже немало – 24 пары. На торжественную регистрацию пустят 6 гостей. На входе в ЗАГС все должны быть в масках.

Еще одно популярное место для росписи — Суздаль. 8 июля там поженят 10 пар. В зал пустят всего восемь человек. Маски должны быть и на молодоженах, снять разрешат только для фото.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Роспись наедине

Из архива Анны Столяровой

Жительница областного центра Анна Столярова вышла замуж в прошлом году, как раз в разгар пандемии. Вспоминает, как волновались, что свадьбу придется переносить. Но обошлось.

- Заявление мы подали еще в феврале, тогда же предварительно договорились о месте, где будем отмечать, нашли ведущего. И когда объявили, что до 1 июня ЗАГС не будет работать (а свадьба была намечена на 6 июня — авт.), пришлось немного поволноваться. Я опасалась, что придется переносить свадьбу, а этого делать очень не хотелось, потому что мы с мужем специально взяли отпуск, - вспоминает Анна. - Когда 1 июня нам объявили, что ЗАГС все-таки будет работать, пришлось немного побегать. В короткие сроки обговорить окончательно все с кафе, с ведущим, кое-что докупить жениху. Гостей у нас было мало, вместе с нами 9 человек, поэтому все обошлось. Конечно, немного подпортила торжественность момента особенность церемонии — в ЗАГС можно было входить только молодоженам. Но в остальном все прошло хорошо — мы смогли и фотосессию устроить, и отметить, как хотели. В любом случае, у нас был план Б, ведь аренду коттеджей и доставку еды никто не отменял. Кстати, в том формате, в котором после пандемии проводили свадьбы, ЗАГС мог бы и не прекращать свою работу. Потому что при входе приходилось надевать маски и перчатки, измеряли температуру, а на перчатки непонятно зачем прыскали антисептиком. Плюс свидетельство о браке оформляли в отдельном кабинете, а нас пригласили только подпись поставить. В таком формате можно было всю пандемию работать.

КСТАТИ

Традиционных гуляний и концерта на набережной Оки в честь Дня семьи, любви и верности из-за коронавируса не будет. Однако, церковные мероприятия состоятся.

8 июля в 4.30 в Свято-Троицком женском монастыре начнется ранняя Божественная Литургия с водосвятным молебном. В 9 часов на площади монастыря начнется Божественная Литургия. По ее окончанию состоится благословение пар, желающих вступить в брак.