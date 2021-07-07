69 тысяч владимирских семей получат по 10 тысяч рублей

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Сразу на три новые выплаты смогут претендовать жители Владимирской области. Первые две — ежемесячные, они призваны помочь нуждающимся семьям. Поэтому здесь будут проверять доход и имущество. Третья — единовременная, ее получат семьи с детьми в возрасте от 6 до 17 лет.

Поддержка беременных

На первую выплату могут претендовать будущие мамы, вставшие на учет на ранних сроках беременности. Они получат 6042 рубля — это 50 процентов от прожиточного минимума трудоспособного человека в регионе.

Важно правильно заполнить поле с наименованием лечебного учреждения, в котором будущую маму поставили на учет, а потом исправно ходить на прием и отмечаться.

- Выплаты начнутся с 12-й недели. Беременные обязательно должны появиться в больнице на 18-й, 22-й и 34-й неделях. Мы будем запрашивать данные из медицинских учреждений, - отметил управляющий региональным управлением Пенсионного фонда Антон Курбаков.

В ведомстве подчеркивают, что главным критерием получения выплаты будет так называемый статус малоимущей семьи. На одного человека должно приходиться не больше 11093 рублей. Кроме того, в собственности не должно быть больше одного автомобиля, квартиры, дома, садового или земельного участка.

- Если же у семьи две квартиры, то общая площадь на человека не должна превышать 24 квадратных метров на человека, - подчеркнул Антон Курбаков.

По предварительным прогнозам, на пособие по беременности до конца этого года в регионе смогут претендовать больше 2400 будущих мам.

Помощь родителям-одиночкам

Вторая выплата положена маме или папе, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно. Каждый месяц в течение года им будут выплачивать 5647 рублей на каждого ребенка.

- Здесь также мы будем учитывать нуждаемость семьи. Кроме того, если родители в разводе, то должно быть судебное решение о выплате алиментов. И в доходах необходимо указать их размер, - рассказал Антон Курбаков.

Антон Курбаков. Фото: Виктория СУХОВА

Чтобы узнать, можете ли вы претендовать на выплату, необходимо посчитать совокупный доход семьи, поделить его на 12 месяцев, а потом поделить на состав семьи. И, опять же, не забыть подсчитать свое имущество.

На пособие для одиноких родителей смогут претендовать почти 3350 человек.

- Только за одну неделю мы получили уже больше восьми тысяч заявлений. По закону, мы можем рассматривать их в течение месяца. Однако мы можем запросить дополнительную уточняющую информацию, и если в течение пяти дней мы не получим ответа, то нам придется отказать в пособии, - подчеркнул управляющий региональным управлением Пенсионного фонда.

Кстати, две эти выплаты смогут получить не только россияне, но и иностранцы, живущие на территории РФ.

10 тысяч на школьников

С 15 июля родители, воспитывающие детей в возрасте от 6 до 17 лет, смогут претендовать на единовременную выплату в десять тысяч рублей. Выплату получат только граждане РФ, проживающие в стране. Ребенку должно исполниться шесть лет не позже 1 сентября.

Также выплату получат инвалиды от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей (представителей).

Заявление необходимо подать до 1 ноября. Сделать это можно через сайт Госуслуг, либо обратиться в клиентскую службу ПФР, сейчас там принимают только по предварительной записи.

Кстати, все пособия и выплаты будут зачислены на карту «МИР» или на любой другой счет, не привязанный к карте (на сберкнижку).

Первые выплаты начнут поступать уже в августе. Их получат 69 тысяч владимирских семей, в которых растут более 138 тысяч детей.