Партия «Новые люди» выдвинула владимирцев на выборы в Госдуму

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

4 июля в Москве состоялся съезд партии «Новый люди». Ее представители выдвинули федеральный список кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва и определили, кто будет бороться за место в федеральном парламенте по одномандатным округам.

Первую строчку общефедеральной части списка занял лидер партии Алексей Нечаев. Вместе с ним будет избираться бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, советник председателя Новых людей.

Владимирская область наряду с Рязанской и Ивановской вошла в региональную группу № 17. Ее возглавила Юлия Баранникова, начальник отделения Факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ имени Плеханова.

Ниже в списке — инженер-конструктор Илья Серегин, который также баллотируется по Владимирскому одномандатному округу.

По Суздальскому округу Новые люди выдвинули блогера Кирилла Меньшикова.

— Мы стали партией, которая не прячется от людей, а которая идет к людям, — отметил Алексей Нечаев. — Вы знаете многих наших кандидатов в лицо, ведь они делают что-то не только ради себя и своих семей, но и на благо регионов, в которых живут.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

По словам Сарданы Авксентьевой, именно эти люди способны принести обществу перемены, о необходимости которых сегодня говорят все.

— Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей, — считает Сардана Владимировна.

С ней согласна и лидер региональной группы Юлия Баранникова.

— Сегодня подрастающее поколение не помещается в те шаблоны и рамки, в которые пытается впихнуть его система. Они — гораздо шире, ярче, смелее! В них гораздо больше нестандартных новых идей, которые никак не сочетаются с тем, что им может предложить система в нынешнем формате. Поэтому хочется создавать среду для тех, кто отвечает за развитие страны, в которой мы живем!