Во Владимире бабушка упала в обморок в очереди в поликлинику, но скорая не хотела к ней ехать

Пациенты часто жалуются на грубость медиков из филиала поликлиники №1 на Благонравова Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Филиал городской больницы №1 на улице Благонравова местные уже давно называют отдельным кругом ада. Причина? Хамское отношение сотрудников регистратуры, длинные очереди к врачам (особенно терапевтам), невозможность записаться по интернету. И много чего еще. Но даже на фоне этого утро 5 июля оказалось особенным, свидетелем чего стал наш журналист Виктория Сухова.

«А мы что сделаем? У нас и врача нет»

Утром я пошла закрыть больничный лист. К поликлинике подошла в 7.15, а там уже толпа — больше 20 человек покорно ждут, когда откроют двери. И это «нормальная» ситуация, потому что работает всего один терапевт. Второй принимает больных в «красной зоне».

Неожиданно на асфальт упала стоявшая в очереди бабушка. Она потеряла сознание и не реагировала на наши попытки ей помочь. Тогда мы принялись стучать в двери поликлиники.

- Помогите, тут женщине плохо!

- А мы что сделаем? У нас даже врача нет, чтоб ей помочь! - ответили сотрудники регистратуры.

- Хотя бы занесите ее внутрь! Не на асфальте же ей лежать, - напирала толпа.

Одна из пациенток, поняв, что толку от регистраторов никакого нет, начала вызывать скорую. На том конце пытались выяснить, что случилось, сколько лет бабушке и где мы находимся.

- Не хотят ехать. Пытались отфутболить, - вздохнула женщина.

А в это время из поликлиники вышли две женщины. Уперев руки в бока, они недоуменно смотрели на лежащую бабушку.

- Чего вы, женщина, вообще в больницу пришли, раз вам плохо. Сидели бы дома, - прикрикнули регистраторы на полуживую бабушку. - Мы ее поднимать не будем. А ну-ка, мужчины, помогайте ее внутрь занести!

Бабушку занесли в поликлинику и положили на стулья. А перед остальными вновь захлопнули дверь. Открыли ее только в 7.30.

Бабушка так и лежала без сознания, сложив руки на груди. Сотрудники регистратуры вынули ее полис и, когда поняли, что скорая на народный вызов не торопится ехать, позвонили туда сами.

В больницу начали приходить первые медсестры. Одна из них пыталась привести бабушку в чувства с помощью нашатыря. Минут через пять помогло. А еще минут через 10 приехали сотрудники скорой.

Кто виноват?

С этим вопросом мы обратились в департамент здравоохранения Владимирской области. Однако там лишь развели руками: увы, но в филиале поликлиники №1 на Благонравова и в рабочее время врачей не хватает, что говорить о раннем утре.

- К сожалению, на сегодняшний день там работают только два врача, на которых ложится вся нагрузка по приему пациентов. Конечно, подобные ситуации неприятны, и в них нужно разбираться, - говорит официальный представитель облздрава Андрей Трохин. - В любом случае, если человеку стало плохо, следует немедленно вызывать «скорую помощь», так как это их специализация.

Так что не исключено, что поликлинику еще ожидает проверка по этому инциденту, хотя формально нарушений вроде и не было.

- Конечно, если рядом находится медицинский работник, и жизни человека угрожает опасность, врач бросит все и окажет квалифицированную помощь, - говорят в облздраве. - Однако в филиалах, подобных тому, что находится на Благонравова, никаких дежурных докторов нет, да и на работающих врачах нагрузка лежит колоссальная. В принципе, эта ситуация сложилась во всей поликлинике №1.

Что касается фразы, брошенной регистраторами по поводу того, что в плохом состоянии лучше оставаться дома, а не ходить в поликлинику, то, по словам самих медиков, она родилась из спора между службой скорой помощи и врачами первичного звена. Первым, по их собственному признанию, не нравится, когда люди вызывают их «на давление или температуру», тем самым отвлекая от серьезных вызовов. Вторые считают, что в поликлинику должны приходить лишь те, кто способен это сделать «своими ногами». Впрочем, это не отменяет элементарной грубости некоторых медработников.

КОНКРЕТНО

В головном ведомстве здравоохранения региона объяснили, что в при подобных инцидентах любой гражданин, не обязательно сотрудник поликлиники, может позвонить на номер «03» (или «103» с мобильного) — диспетчер уточнит по возможности данные и возраст человека, его симптомы, и после этого примет решение — если помощь требуется экстренная, то бригада «скорой помощи» прибудет в течение 20 минут, если неотложная — в течение двух часов.