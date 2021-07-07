Во Владимирской области только 60 процентов предприятий прибыльные

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом пандемийном году в области ожидаемо пострадала промышленность, упали темпы строительства и обороты торговли. Но если верить специалистам в начале этого года ситуация налаживается. Особенно на рынке жилья. Так в январе-апреле в регионе построено 1989 квартир общей площадью 251,6 тысяч квадратных метров. Кто-то может сказать, что это всего лишь 97,3 % к январю-апрелю прошлого года. Но в апреле построили 178 480 «квадратов» жилья – в 2,8 раза больше, чем в этот же месяц 2020 года. При этом в двенадцати округах и районах темпы строительства заметно выросли, среди них город Ковров (164,4%), Петушинский (в 3,9 раза), Ковровский (в 3,3 раза), Киржачский (199,3%), Судогодский (169,3%), Гусь-Хрустальный (163,6%), Суздальский (159,1%) и Вязниковский (152,6%) районы.

Торговать в этом году тоже стали больше. За первые четыре месяца оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 114 991,6 миллиона рублей, на 6,7% больше, чем в прошлом году за этот же срок. В апреле 2021 года оборот составил 32 085,7 миллиона рублей (100,9 % к марту 2021 года и 114,4 % к апрелю 2020 года). Компании, специализирующиеся на оптовой торговле, за четыре месяца в регионе продали товаров на 88 295,7 миллионов рублей – на 6,6% больше, чем в прошлом году.

Из потребительских товаров активнее всего продавалась колбаса (104 134,4 тонны) и мясо птицы (63221,7 тонн), а также мука (12 839 тонн) – их приобретали заметно больше, чем в это же время прошлого года. А вот крупу и макароны, популярные прошлой весной, покупать стали намного меньше. Так крупы приобрели всего 8,3 тонны – это 14,2% от объемов, проданных за первые четыре месяца прошлого года, макарон – 20,7 тонн – 38,5% от прошлогодних продаж. Сладкого владимирцы тоже стали есть меньше – всего 725,6 тонн или 82,4% от купленного в прошлом году. Вырос и индекс промышленного производства: в январе-апреле 2021 года по сравнению с январем-апрелем 2020-го он составил 111,2%. Если сравнивать только апрель, то текущий год все равно круче - 111,3%.

При этом только 60,9% владимирских предприятий, не считая банков, страховых и бюджетных организаций, приносят прибыль. Так за январь-февраль 304 организации получили прибыль в размере 24611,4 миллиона рублей и 195 организаций имели убыток на сумму 2583,6 миллиона рублей. Неожиданно лидером по прибыли стали организации, занятые полиграфией и копированием носителей информации. Много прибыльных предприятий в сфере производства одежды и сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства. В тройке лидеров и производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, что в текущей обстановке не так уж и удивительно. А хуже всего дела обстоят в производстве автотранспортных средств, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, а также добычи полезных ископаемых.