Жители Меленковского района «отбили атаку» нового «битумного заводика»

Скриншот из видео с публичных слушаний. Видео предоставлено изданием "Чеснок-Медиа".

Все началось со слуха среди жителей Мурома, Меленок и их окрестностей: якобы у деревни Левино, что находится у железнодорожной ветки между Муромом и Вековкой, собираются строить завод не то по производству битума, не то по утилизации отходов.

Народ против

- Нам сообщили, что там собираются создать предприятие по производству битума и метанола, причем якобы в качестве сырья станут использовать отходы из Московской области, - рассказал житель Мурома Антон, у которого в Левино живут родственники.

И действительно, 24 июня через свой сайт власти муниципального образования Денятинское, в состав которого входит Левино, сообщили, что у местного дома культуры состоится сход по поводу строительства того самого предприятия.

Речь действительно шла о заводе по выпуску метанола и меприна на его основе (белок, применяемый в животноводстве), а также по выпуску дорожного битума. По словам местных, 24 июня в Левино состоялись эти слушания, на которые приехали представители компании ООО «БитуМакс-Природа» - именно они стали инициаторами проекта на меленковской земле. Чуть позже на официальном портале МО Денятинское был опубликован протокол слушаний, из которого следовало, что присутствовало 239 местных жителей - а подписи «против» поставили не менее 600 человек.

Все без исключения граждане, включая не только Левино, но и Денятино, Озорново, Бойцево, Кондаково, Александрино и других сел, высказались против строительства «битумного завода», приводя различные доводы — от карстовых провалов на данных территориях до загрязнения подземных вод и опасных выбросов.

Село-миллионер?

Согласно протоколу, представитель предприятия Олег Алексеенко рассказал селянам, что завод будет «экологически чистым», посулил 200 новых рабочих мест и пообещал, что зарплата даже простого грузчика «составит 50 тысяч рублей», и никаких отходов там утилизировать не станут. Также, по словам Алексеенко, к заводу они планируют провести от железнодорожной линии отдельную тупиковую ветку, а сама площадь предприятия составит 80 тысяч квадратных метров.

На видеозаписи, опубликованной с места слушаний в муромских соцсетях, Алексеенко даже сулит нереально крупный доход в деревенский бюджет.

- Если вы внимательно читали, 8 миллионов рублей – ежемесячный платеж чисто в местную администрацию на развитие инфраструктуры и улучшение экологической обстановки. Умножьте на 12 месяцев и получите, что конкретно эта деревня получает 96 миллионов плюс дороги и все прочее — это не завод, а народ получит, - заявил Олег Алексеенко под неодобрительный гул, а дальше сорвался на эмоции: - Если народ не хочет, нравится в навозе ходить – ходите в навозе, никто не загоняет вас в светлое будущее. Ваш настрой просто глуп!

Однако люди не верили в обещания потенциального инвестора. При этом не верили они и в то, что власти откажутся от строительства завода, хотя по итогам слушаний было рекомендовано стройку не согласовывать.

«Вопрос со строительством закрыт»

Чудо или нет, но власти народ услышали. И завода в деревне в итоге не будет.

- Действительно, на основании решения общественных слушаний мы отказываем в выделении земли под строительство этого производства. Для того мы и проводили слушания — чтобы услышать мнение народа, - подтвердил глава администрации Меленковского района Андрей Пантелеев. - Так что на этом вопрос со строительством закрыт, соответствующие документы в «БитуМакс-Природа» уже направлены.

По словам Пантелеева, с предложением о строительстве завода подмосковная фирма вышла на них еще в марте нынешнего года. При этом наиболее подходящим участком оказалось Левино.

А вот глава администрации муниципального образования Денятинское Любовь Начкебия не совсем в восторге от решения земляков.

- Конечно, завод нам был бы полезен — это ведь рабочие места. Я слышала, что некоторые наши люди были «за», потому что им нужна работа, надоело ездить в Москву. С другой стороны — мы имеем сомнения в части экологии, ведь не всегда делают так, как обещают, - рассуждает Начкебия.

По словам главы администрации, завод бы расположился в 1 километре 700 метрах от Левино в сторону Вековки, так что нельзя сказать, что стоял бы он прямо под окнами. И все-таки народ решительно заявил свое «нет».

- А что до налоговых поступлений, то тут мы ничего хорошего точно не увидели бы — скорее всего, основная часть пошла бы в федеральный бюджет, частично в областной и лишь 20% подоходного налога в район. Ведь собственникам нет разницы, куда именно платить, - вздыхает Любовь Начкебия.

Местные власти сетуют — бюджет в Денятинском муниципалитете «копеечный» и давно дотационный, своих производств нет, последние два СПК развалились, а из постоянных жителей остались почти одни пенсионеры. Есть еще Чабышевское охотхозяйство, но и от него пока ожидаемой отдачи не видно. Так что производство, хочешь или нет, налаживать необходимо, пусть и не столь опасное — другое дело, что инвесторы «не идут».

КСТАТИ

Комментарий самого предприятия ООО «БитуМакс-Природа» получить не удалось, так как в открытых источниках у них не указаны даже телефоны. Как пояснила Любовь Начкебия, представители компании объяснили им, что еще только начинают свою деятельность.

- Сами они сказали, что предприятие у них «в нулевой фазе», - резюмировала Начкебия.