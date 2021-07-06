«ЛиАзы» есть, «Мерседесы» есть, а людей нет: во Владимире некому водить городские автобусы

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Несколько дней назад владимирцы в соцсетях устроили дискуссию на тему, почему «Мерседесы», курсирующие по линиям «Владимирпассажиртранса», при проверке их по различным базам данных оказываются зарегистрированы не на само предприятие, что было бы логично, а на неких граждан, среди которых обнаруживались даже люди 80 лет.

У мэрии опять виновато «АДМ»

Многие увидели в этом некие «серые схемы», однако в мэрии все объяснили значительно проще.

- После отказа компанией «АДМ» обслуживать целый ряд маршрутов, была поставлена задача привлекать машины с экипажами, в том числе на правах аренды, - объясняет официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Поэтому договоры были заключены, в том числе, с некоторыми перевозчиками, которые работали либо за пределами Владимира, либо во Владимире, но не по пассажирским перевозкам. Мы договаривались и арендовали у них машины вместе с людьми. Сейчас эти машины также функционируют на линиях.

По словам Александр Карпиловича, вся проблема заключается вовсе не в автобусах — их как раз достаточно. Например, в том же парке «Владимирпассажиртранса» до сих пор стоят без движения часть приехавших из столицы «ЛиАЗов».

- Действительно, не все они вышли на линию, потому что проблема заключается именно в серьезной нехватке водителей и кондукторов, - говорят в мэрии. - Машины есть, а людей на них нет.

Именно поэтому и было принято решение фрахтовать автобусы сразу «в комплекте», а не пересаживать отдельных водителей и кондукторов от сторонних перевозчиков на муниципальные «ЛиАЗы» - так проще в плане обслуживания, да и людям не придется привыкать к новой технике. Кстати, о нехватке водителей и кондукторов говорили не только муниципалы — другие городские перевозчики сетуют ровным счетом на то же. Многие связывают нехватку людей с оттоком водителей на строительство автобана М-12.

Состояние - «отличное»

Как рассказал другой наш источник в мэрии, многие перевозчики пока еще надеются пополнить свои ряды бывшими сотрудниками компании «АДМ». Хотя и тут не все просто.

- «АДМ» выставил свои машины на продажу, но при этом остается немалая проблема с трудоустройством их сотрудников, - говорит собеседник в мэрии. - Сейчас в компании большие задолженности по зарплате, людей «кормят завтраками», и многие из них не решаются уходить в ожидании этих денег. Именно этот фактор сдерживает водителей и кондукторов, чтобы переходить на работу во «Владимирпассажиртранс» или к другим перевозчикам, что тоже влияет на дефицит кадров.

Кстати, в частных беседах водители некоторых местных перевозчиков признаются, что сами действительно «вербуют» своих товарищей из других компаний, которые «засиделись» на малоперспективных местах.

Тем временем на одном известном сайте объявлений выставлены на продажу многострадальные «Волгабасы» из Владимира в количестве 33 штук. И хотя прямого указания на компанию «АДМ» в тексте объявления нет, но многие владимирцы по фото сразу узнали машины, которые курсировали по областному центру. В объявлении говорится, что машины «работают на линии и находятся в отличном состоянии». Цена за штуку – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Причина продажи – истечение срока контракта.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На днях появилась информация, что в ближайшее время на линию может вернуться автобусный маршрут №20С, курсировавший до Юрьевца.

- В настоящий момент мы находимся в переговорном процессе, и пока не заключим муниципальный контракт, не будем обнародовать наши намерения, чтобы не вводить людей в заблуждение, если что-то в итоге не получится, - объяснил официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович по поводу возврата маршрутов. - Дело в том, что сейчас активизировался не один перевозчик, не два и даже не три, в том числе из других регионов. Мы ведем с ними работу.

При этом речь идет не только о «двадцатом» маршруте, но и об остальных покинутых линиях - №15 и №22. Так что не исключен вариант, что уже в ближайшие дни во Владимире действительно вернутся автобусы в Юрьевец и Энергетик, и не исключено, что обслуживать их будут иногородние перевозчики.