Во Владимирской области смертность выросла почти на четверть

Высокая смертность во Владимирской области в том числе связана с коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимирстат и департамент юстиции обнародовал демографические показатели за первый квартал 2021 года. И в регионе выросла как смертность, так и рождаемость. Правда, последняя незначительно, всего на 0,8% - количество новорожденных увеличилось с 2328 в прошлом пандемийном году до 2347 в текущем году. А вот смертность, превышающая рождаемость в 2,8 раза, выросла на 23,2% - с 3007 до 4226.

Все больше умирают во Владимирской области и малышей. По данным Владимирстата, коэффициент детской смертности в этом году увеличился на 46,2% и составил 7,6 умерших на 1000 родившихся. За три месяца 2021 года умерло 19 малышей, которым не исполнилось и года – на пять больше, чем в прошлом году.

Самый высокий показатель рождаемости приходится на март – 854 крохи, самая высокая смертность – на январь (2528). Год назад эти показатели были больше всего в январе.

При этом смертность в регионе сильно превышает рождаемость и во втором квартале. Так в мае на 794 новорожденных пришлось 1967 умерших – разница почти в два с половиной раза. В апреле этого года разница была тоже значительной – 800 рождений и 1890 смертей. Для сравнения в апреле 2020 года родилось 825 малышей, в мае – 157. Умирало при этом год назад меньше владимирцев – за два последних весенних месяца – 3845 человек (1806 в апреле и 2039 в мае).

Число зарегистрированных браков в этом году увеличилось на 1,1%, разводов – на 4,7%. Так за первые три месяца 2021 года расписались 1259 пар, на 14 больше, чем за это же время в прошлом году, а официально рассталась 1291 семья – на 58 больше, чем год назад. В среднем в области в этом году распадается 3,9 семей из тысячи.

В целом если в прошлом году в начале года Владимирская область пополнялась новыми жителями, то в начале этого года миграционный приток сменился убылью – регион покинуло 526 человек (18 из каждых 10 тысяч жителей). За первый квартал в область приехало 5661 человек, уехало – 6257, причем 3537 человек переехали в другие регионы внутри страны, а 49 перебрались в страны дальнего зарубежья.