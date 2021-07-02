Кормить владимирских детей в школах и садиках будет новая компания

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимире появится новая бюджетная организация, которая займется организацией питания школьников и детсадовцев. «Центр школьного питания», который будет располагаться на Ставровской, 5, должен обеспечить здоровое и полноценное питание в муниципальных школах и детских садах. Кроме того, он сможет оказывать услуги общепита, а финансировать его будут и из городского бюджета. До 1 июля предстоит создать его устав, зарегистрировать центр планируют до 15 августа, а к началу учебного года он начнет работу.

Еще одно изменение, касающееся организации школьного питания – исчезновение «Комбината питания «Школьный». На очередном заседании горсовета депутаты проголосовали за его присоединение к другой бюджетной организации – «Мелкий опт». Теперь заниматься питанием учеников продолжит последняя. Как объяснили чиновники, это позволит обеспечить единообразие еды во всех школах, а кроме того, позволит сократить бюджетные расходы на зарплаты, содержание офиса и прочее. При этом чиновники пообещали, что сократят только администрацию, а все основные сотрудники останутся. До сих пор «Мелкий опт» обеспечивал едой детсады, школы Октябрьского района, детско-юношеские центры отдыха и кафе «Блинчики». А вот комбинат питания «Школьный» в прошлом году из-за пандемии потерял 18 миллионов рублей доходов. Чтобы избежать банкротства предприятия, из городской казны пришлось выделить дополнительную субсидию.

Напомним, что все ученики начальных классов во Владимирской области завтракают в школах бесплатно. Во Владимире младшие школьники ели бесплатно с 2006 года, но в 2018 году депутаты горсовета отменили эту норму. Вновь вернулась она в 2020 году во все школы региона. Областная администрация специально для этого заказала разработку регионального стандарта по обеспечению горячим питанием учащихся Владимирской области.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 62 тысяч школьников в 352 школах бесплатно завтракали в этом году

558 миллионов из федерального бюджета ушло на горячее питание владимирских учеников в 2021 году. В следующем году сумма планируется больше – 570 миллионов.

4,2 миллиона рублей на еду ученикам выделили из областного бюджета в этом году, 4,4 миллиона собираются выделить в следующем.