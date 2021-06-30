«Последняя надежда»: жильцы сгоревшего в Александрове общежития обратились на «прямую линию» c Президентом

Общежитие, у которого сгорела крыша, и до пожара имело много проблем. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В этом году День России запомнился жителям Александрова необычным двойным пожаром в одном доме: 11 июня на пятом этаже общежития по улице Маяковского, 1 загорелся диван в общей комнате, его быстро потушили. Однако в ночь на 12 июня спасателей снова подняли по тревоге и направили по тому же адресу. На этот раз ЧП было куда серьезнее – вся крыша дома сгорела дотла, а несколько десятков семей остались без крова.

Как появилось видеообращение

На место пожара выезжал даже губернатор Владимир Сипягин и в присутствии районного руководства поручил отремонтировать местный маневренный фонд. Туда людей решено было расселить, пока специалисты определят, что лучше: отремонтировать пострадавшее общежитие, или вовсе его снести. Власти пообещали погорельцам всяческую помощь, на ремонт временного жилья выделили средства, и на этом история могла бы закончиться. Однако за пару дней до «прямой линии» с Президентом России на просторах интернета вдруг появилось видеообращение, записанное жильцами той самой пятиэтажки. На видео женщины с детьми просят главу государства о помощи, обращая внимание на отсутствие подмоги от местных чиновников.

На крыше общежития. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Запись была сделана и выложена в сеть ночью 26 июня, а уже 27-го числа вечером жители сгоревшего дома вдруг узнали, что их приглашают на совещание в администрацию Александровского района. Тогда в присутствии телекамеры чиновники заявили, что не бросят людей, а все их замечания обязательно учтут.

Кирпичи над библиотекой

Пятиэтажку без крыши и с разбитыми окнами хорошо видно с железнодорожной линии. Дом больше напоминает место для учений силовиков, но оказывается, что здесь еще теплится жизнь.

У полуразрушенного подъезда в «Газель» мужики складывают тюки с вещами – это грузчики, помогающие кому-то из жильцов. Но известна пятиэтажка на Маяковского не только как общага, но и как дом, в котором находится филиал городской библиотеки. Зеленое крыльцо стоит особняком с обратной стороны дома, с которого того и гляди упадет очередной кирпич – от стен тут лучше держаться подальше.

Библиотека теперь вынуждена будет переехать. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Библиотекарь Нина Птицына занимается связкой произведений литературы в кипы.

- После пожара дом признали аварийным, и нас выселяют. А ведь библиотека работала здесь с момента постройки дома – с 1965 года, - вздыхает Нина Ивановна, проработавшая здесь почти три десятка лет. – Тут район общежитий, но у меня почти тысяча читателей. Я в эту библиотеку много сил вложила, и куда теперь переедем – даже не представляю.

По словам библиотекаря, само общежитие когда-то было построено для рабочих местного предприятия. В советские годы здесь жили одинокие мужчины и женщины, а на первом этаже размещались командированные. Были тут и красный уголок, и вахтер. Но в 90-е все пришло в упадок.

Кстати, Нина Птицына говорит, что кирпичи начали выпадать из стен еще раньше – все из-за особенностей размещения санузлов и душевых с большим количеством влаги.

В самом общежитии темно – свет и газ тут выключили сразу после пожара. У входа на пятый этаж меня встречает местный старожил Владимир Микляев. Вместе с супругой Татьяной, младшей дочкой и ее детьми они впятером ютятся в комнате размером 18 квадратных метров – здесь у всех такие. По словам Владимира и Татьяны, после ЧП многим жильцам действительно приходится мыкаться по съемным углам, а те, кто получил «маневренный угол», вынуждены от него отказываться из-за его плохо состояния.

Место первого пожара - бытовка. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Когда губернатор приезжал, посыл был такой: нужно подождать. Поэтому было общее собрание, на котором мы решили записать это видеообращение, - объяснили супруги Микляевы.

От дома отказалась даже "управляшка"

Героини видеообращения встретили меня на крыльце и тут же, при свете фонаря, повели на «экскурсию». Рассказали о том, что от них два года назад отказалась управляющая компания, однако счета за коммуналку приходят исправно.

Женщины показывают разбитые стекла, горы мусора в подъезде, выпавшие из подоконников кирпичи – все это «гармонирует» с плесенью и копотью на стенах. На пятом этаже мои спутницы показывают здоровенную дыру в стене ванной комнаты. Через проем видно улицу, и чтобы не замерзнуть на ветру, жильцам пришлось латать дыру полиэтиленом. Подобных мест тут немало – в туалетах осыпается штукатурка, окна не закрываются, а в коридорах повсюду висит «лапша» - куча перепутанных проводов электропроводки, до которой никому нет дела.

В ванной комнате дыру в стене заклеили пленкой. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Самое странное, что до сих пор власти не признавали дом аварийным. Это было сделано лишь после того, как пожар уничтожил крышу. По иронии судьбы, именно крыша была самым «новым» элементом здания – ее отремонтировали в рамках капремонта пару лет назад.

- Мы предлагали властям – давайте признаем дом аварийным. Но нам сказали, что должна быть экспертиза, чтобы мы сами вызывали специалистов за свой счет. Никто из жильцов платить не собирался, - рассказала Зара Сайфуллина, живущая здесь с двумя детьми.

После пожара погорельцев заставили собирать справки, и началась стандартная для таких случаев бюрократия. По словам Заремы Шаровой, ей удалось записаться на получение ребенком ИНН только на 1 июля, а это обязательный документ. Помимо прочего, жильцов не устроило, как распределяли социальную выплату погорельцам – кому-то давали по 10 тысяч рублей, кому-то нет. Еще женщин крайне не устраивает сумма компенсации за жилье – чиновники пообещали им около 30 тысяч за квадратный метр – по расценкам равнозначного жилья в районе. Получается, что каждая семья претендует лишь на 500-600 тысяч рублей.

Жильцы написали видеообращение на "прямую линию" с Президентом РФ. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Что мы купим на эти деньги? Разве что туалет на вокзале! – возмутились женщины. – Мы бы все-таки хотели поселиться в квартирах-студиях или в малосемейках, хоть не в этом городе. Ответы чиновников после того, как мы записали видеообращение, нас никак не удовлетворили, и мы не собираемся отзывать свое послание на «прямую линию». Будем идти до конца.

«Неожиданный пожар»

Официальную позицию властей по проблеме общежития на улице Маяковского озвучила первый замглавы администрации Александровского района Ольга Бояркова. На вопрос, почему у общежития два года нет «управляшки», она ответила, что все управляющие компании от дома дружно отказываются.

Ольга Бояркова просит погорельцев запастись терпением. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- У некоторых собственников этого дома долги по коммунальным услугам достигают 200 тысяч рублей. УК заявила, что расторгает с ними договор, и теперь дважды в год мы проводим аукцион по выбору новой управкомпании, но пока безуспешно, - объяснила чиновница.

Правда, почему рассыпающийся дом не признали аварийным еще раньше, замглавы администрации точного ответа так и не дала.

- Два года назад там была отремонтирована крыша. Фонд капремонта планировал проект по укреплению стен и фундамента, но это так и осталось в планах, - сообщила Бояркова. – После пожара специалисты сказали, что здание можно восстановить, но с такими затратами, что оказалось проще признать его аварийным и снести, что мы и сделаем после того, как будет расселен последний житель дома.

Общая кухня. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Кстати, в состоянии маневренного фонда райадминистрация тоже ничего сверхкритичного не видит. По словам Боярковой, они никак не ожидали, что произойдет такой крупный пожар, а столь больших маневренных фондов нет ни у кого – даже у Москвы. Тем не менее, 35 комнат власти приведут в порядок для тех семей, которые подали документы на переселение, и еще 5-6 оставят в резерве. Всего же, по предварительным данным, в общежитии могли проживать до 120 семей, однако далеко не все дали о себе знать.

- Сейчас эти данные мы уточняем, - рассказала Ольга Бояркова.

Кстати, замглавы райадминистрации не стала скрывать, что даже к обещанному ремонту маневренных комнат фактически никто еще не приступил. Всему виной пресловутый 44-й федеральный закон, обязывающий проводить по всем госконтрактам процедуру электронных торгов.

- Мы пытаемся найти подрядчиков, но подрядчики не выходят на торги и говорят, что уже набрали объемы работ, - вздыхает Ольга Бояркова.

Тем не менее, чиновники обещают уже к 1 сентября непременно расселить людей по новым комнатам – пока маневренным. После этого будет рассмотрен вопрос о компенсации.

- У нас она составит «метр за метр» - жилье предоставим аналогичное, либо компенсируем его стоимость. В прошлом году цена составляла 32-33 тысячи за квадратный метр, в этом году должна быть больше – точно еще не оценивали. После этого у людей будет год, в течение которого они смогут жить в манвренном фонде и подыскивать себе новое жилье, - заключила Ольга Бояркова.

А пока районные чиновники советуют погорельцам запастись терпением – это единственное, что можно сделать в данной ситуации. Интересно, как будут развиваться события, если обращение погорельцев все-таки будет озвучено на «прямой линии» Президента?